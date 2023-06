Kupferrohre und Elektrokabel in einem Eichsfelddorf gestohlen

Schönau. Dreiste Diebe sind in einem Dorf im Eichsfeld am Werk. Sie heben auch einen Zaun aus der Verankerung.

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, von einem Schrottplatz in Schönau in der Unteren Aue den Zaun aus der Verankerung gehoben und den Lagerbereich betreten. Dort entwendeten sie Kupferrohre, Elektrokabel und Messingarmaturen im Wert von rund 1000 Euro. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

