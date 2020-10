Kuratoren führen durch Ausstellung

Im Bestand des Eichsfeldmuseums fand sich auch ein handgemaltes Schild, das 1989 in Reifenstein an einem Baum hing. „Von Schnitzler, Sie sind hier unerwünscht“, steht darauf. Karl-Eduard von Schnitzler, der den „Schwarzen Kanal“ moderierte, nächtigte damals im Reifensteiner Hotel.

Eine Kuratorenführung durch die Ausstellung „Heilbad Heiligenstadt im Wandel der Zeit von 1989 bis heute“ im Eichsfeldmuseum findet am Donnerstag, 15. Oktober, um 18 Uhr statt. Wegen der derzeitigen Corona-Situation ist eine Anmeldung dringend unter Telefon: 03606/67 74 80 erforderlich. Da derzeit nur 15 Personen an der Führung teilnehmen dürfen, werden weitere Termine angeboten, so Museumsleiter Torsten W. Müller.