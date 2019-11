Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kuratorin führt durch Schau

Ab 1858 unterrichtete der gebürtige Mühlhäuser Carl Gottfried Pfannschmidt die damalige Prinzessin und spätere Kaiserin Victoria in Berlin. Zu seinem 200. Geburtstag widmen ihm die Mühlhäuser Museen derzeit eine umfangreiche Werkschau im Kulturhistorischen Museum. In einer öffentlichen Führung am Samstag, 16. November, um 14 Uhr gibt die Kuratorin Steffi Maass eine Einführung in die Kunstwelt des Malers. Pfannschmidt zeigte schon in seiner frühen Jugend eine außerordentliche Begabung beim Zeichnen. Bereits mit 15 Jahren trat er sein Studium an der Akademie der Künste in Berlin an.