Kurs für Kinder in Worbis: Stress abbauen und die Konzentration fördern

Worbis. Erziehungs-, Familien- und Jugendberatungsstelle in Worbis bietet Entspannungskurs für Kinder

Einen kostenlosen Entspannungskurs für Kinder bietet die Erziehungs-, Familien- und Jugendberatungsstelle des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF).

Stress, Reizüberflutung, Konzentrationsstörungen…? Auch Kinder brauchen für ihre Entwicklung Ruhe, Entspannung, Geborgenheit und Sicherheit. In dem Kurs lernen die Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren mit Fantasiereisen, Stilleübungen, Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen, wie sie im Alltag selbst Stress abbauen, ihre Konzentration fördern und Ängste überwinden können.

Der Kurs startet am Dienstag, 16. November, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr in der Erziehungsberatungsstelle in Worbis, Elisabethstraße 6. Weitere Termine sind dann am 23. und 30. November sowie am 7. und 14. Dezember. Geplant sind insgesamt fünf Veranstaltungen mit einer Dauer von jeweils 60 Minuten. Anmelden können sich Interessierte bei Annette Barde telefonisch unter der Rufnummer 036074/3117.