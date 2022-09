Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le bietet einen Erste-Hilfe-Kurs für Eltern an.

Kurs in Erster Hilfe bei Notfällen mit Kleinkindern in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Frauenbildungs- und Begegnungsstätte „ko-ra-le“ lädt Eltern ein.

Medizinische Notfälle bei Kleinkindern und Babys sind für Mütter und Väter eine extreme Stresssituation. Im Rahmen der Themenreihe „Mein Baby und ich“ bietet die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte „ko-ra-le“ in Heiligenstadt einen Erste-Hilfe-Kurs an. Er läuft in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz.

Inhalte des Kurses sind Notfälle im Kindesalter und Handlungsmöglichkeiten. Hierzu gehören Maßnahmen zur Stabilisierung, Übungen zum Absetzen des Notrufs und das Üben der Wiederbelebungsmaßnahmen. Fragen und Erfahrungen der Teilnehmer bereichern den Kurs. Er findet am Montag, 26. September, um 9.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte statt.

Anmeldung: Telefon 03606 / 60 36 73 oder anmeldung@ko-ra-le.com