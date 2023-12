Kurznachrichten aus dem Eichsfeld, Göttingen und Mühlhausen

Für eine Vorstellung von Paul Panzer in der Göttinger Lokhalle gibt es noch Karten. Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld kurz und knapp lesen Sie hier.

Jürgen Unger soll Wahlleiter in Leinefelde-Worbis werden

Für die Kommunalwahl 2024 soll Jürgen Unger, Stabsstelle Recht in der Stadt Leinefelde-Worbis, zum Wahlleiter berufen werden. Unger habe dieses Amt bereits in der Vergangenheit ausgeübt. Die Mitglieder des Hauptausschusses der Stadt Leinefelde-Worbis stimmten dem Vorschlag der Verwaltung in ihrer jüngsten Sitzung zu. Vera Godehardt soll die Stellvertreterin werden. Die Mitglieder des Stadtrates müssen die Personalien mit einem Beschluss im Dezember noch bestätigen.

Eislaufbahn mit uriger Almhütte in Mühlhausen

Am Obermarkt in Mühlhausen lädt von Freitag, 1. Dezember, bis 7. Januar 2024 eine 300 Quadratmeter große Eislaufbahn zum Schlittschuhlaufen ein. In einer urige Almhütte gibt es nicht nur den Schlittschuhverleih und Umkleidemöglichkeiten, sondern auch Sitzplätze und einen Glühweinverkauf sowie weiterer Getränke. Geöffnet ist die Eisbahn von Mittwoch bis Sonntag. Öffnungszeiten der Eisbahn unter: www.eisbahn-muehlhausen.de.

Paul Panzers Abgründe in Göttingen erleben

Die Fans von Paul Panzer dürfen sich freuen, denn der Comedian lädt nun zum „Jüngsten Gericht“ ein. Schon immer waren sie seine Leidenschaft, die menschlichen Abgründe, Schwächen und Unzulänglichkeiten. Mit „Apaulkalypse“ nimmt er das Publikum an die Hand und mit in die Strahlungszone menschlicher Dummheit und lehrt die große Freude am Weltuntergang. Zu Gast ist er am Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr, in der Stadthalle Kassel. Für die Veranstaltung gibt es nur noch Restkarten. Am 14. Dezember kommenden Jahres kommt der Comedian dann in die Göttinger Lokhalle. Dafür gibt es noch Tickets, teilt Nicole Gievers von der MM Konzerte GmbH mit.

Böllerverbot in der Göttinger Innenstadt

Zum Schutz von Menschen und Gebäuden gilt zur Jahreswende 2023/2024 in der gesamten Göttinger Innenstadt wieder ein Verbot für Feuerwerkskörper der Kategorie F2. Zu dieser gehören insbesondere Feuerwerksbatterien, Raketensortimente, Einzelraketen, Leuchtfeuerwerk, Flugartikel und Knallartikel wie die sogenannten Chinaböller. Innerhalb der Wallanlagen und auf dem Wall einschließlich des Albani-Parkplatzes darf am 31. Dezember und 1. Januar kein Feuerwerk der Kategorie F2 gezündet werden, teilt die Stadt mit. Für die restlichen Tage im Jahr sei das Abfeuern ohnehin verboten. Wer gegen das Verbot verstoße, begehe eine Ordnungswidrigkeit und müsse mit einem Bußgeld rechnen. Die Stadt Göttingen und die Polizeiinspektion, heißt es, würden gemeinsam Kontrollen durchführen. Bereits am frühen Abend des 31. Dezember würden Streifenteams der Polizei in der Innenstadt unterwegs sein, die Situation beobachten und bei Verstößen gegebenenfalls Verwarnungsgelder festsetzen sowie Böller beschlagnahmen. Ziel der Streifen ist es vor allem, zu informieren und dadurch präventiv zu wirken. Zudem will die Stadt schriftlich alle Verkaufsstellen für Feuerwerkskörper unterrichten.