Kurznachrichten aus dem Eichsfeld

Schnelle Teenager, Termine für Lebensretter oder Vergnügen für die Familie: Hier gibt es Neuigkeiten für das Eichsfeld kurz und kompakt.

Rennfahrer-Nachwuchs auf der Piste

Das letzte Saison-Rennen im ADAC-Slalom-Youngster Cup findet inzwischen traditionell beim Motorsportclub Heiligenstadt statt. Unterstützt durch den Luftsportverein Eichsfeld-Göttingen messen sich zum Herbstbeginn am 23. September rennsportbegeisterte Jungen und Mädchen im Slalomfahren auf dem Flugplatz bei Günterode. Unter Anleitung routinierter Slalom-Profis und drei identischen Opel Corsa mit Gewindefahrwerk, Überrollkäfig, Rennsitz, Hosenträgergurt und allem, was ein renntaugliches Auto braucht, geht es auf die Piste.

Nach einem Trainingslauf und zwei Wertungsläufen auf den Parcours um die Verkehrskegel werden die Besten des Tages ermittelt. „Der ADAC Youngster-Cup ist ein günstiger Einstieg in den Motorsport für junge Leute ab 15 Jahre“, erklärt Jörg Hübsch vom Motorsportclub. „Gefahren werden etwa zehn Automobil-Slalomveranstaltungen in Hessen und Thüringen, wobei eine Mitgliedschaft im ADAC gern gesehen, aber nicht verpflichtend ist. Gestartet wird in drei Klassen.“

Wer mehr über die Serie oder gar den Einstieg wissen möchte oder den Wettstreit verfolgen will, darf gern von 9 bis 16 Uhr auf dem Flugplatz vorbeischauen. „Der Motorsportclub hat ein offenes Ohr für alle Interessierten, sprecht uns einfach an“, so Jörg Hübsch.

Haltestellenverlegung wegen Bauarbeiten

Wegen des am Mittwoch, 13. September, startenden Kanalbaus in der Dingelstädter Straße sowie der Arbeiten in der Wilhelmstraße gibt es laut EW Bus folgende Regelungen in Heiligenstadt: Die Busse des Regionalverkehrs sowie die der Stadtbuslinie B können die Haltestellen Obere Wilhelmstraße und Ostbahnhof bis Mitte November nicht bedienen. Ersatzweise bleiben die Auf der Rinne (Höhe Paterkloster). Da die Haltestelle Krankenhaus Richtung Dingelstädter Straße nicht angefahren wird, bedient die Stadtbuslinie A die etwa 100 Meter entfernte Ersatzhaltestelle Krankenhaus an der alten Torwache. Für den Regionalverkehr bleiben die Haltestellen Marktplatz und Krankenhaus zur Petristraße verlegt. Auskünfte: Tel. 03605/515253.

Termine zur Blutspende

In den nächsten Tagen bestehen beim Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) erneut Möglichkeiten zur Blutspende. Die erste der beiden Optionen bietet sich am Mittwoch, 13. September, beim Leinefelder Ortsverein des DRK im Zeitraum von 16 bis 19.30 Uhr in der Kindertagesstätte Sonnenschein, am Leibnizplatz 3, in Leinefelde. Zwei Tage später, am Freitag, 15. September, besteht die zweite Möglichkeit. Dieses Mal in der Franziskusschule, Riethstieg, in Dingelstädt. Dort sind Blutspender von 16 bis 20 Uhr willkommen. Das DRK hofft auf eine rege Teilnahme und danken allen Spendern bereits im voraus.

Bauausschuss tagt öffentlich

Zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung kommt der Bauausschuss des Heiligenstädter Stadtrates am Dienstag, 12. September, um 17 Uhr im Plenarsaal des Rathauses zusammen. In der Tagesordnung geht es unter anderem um die Aufstellung eines Bebauungsplanes für „Auf dem Hohen Rott Teil 6“ sowie die Information und Beratung zu aktuellen Vorhaben im ruhenden und fließenden Verkehr. Auch eine Bürgerfragestunde ist vorgesehen.

Federball für Jung und Alt

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt bietet einen Federballkurs für Jugendliche und Erwachsene an. Ab Dienstag, 26. September, können Teilnehmer bei zehn Treffen in der Turnhalle der Franziskusschule Dingelstädt die Bälle fliegen lassen. Veronika und Arnold Metz stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Treffen finden dienstags von 18 bis 19.15 Uhr statt. Mitzubringen sind lediglich Schläger und Bälle. Die Kosten betragen 30 Euro und sollen bis spätestens acht Tage vor Kursbeginn überwiesen werden. Anmeldung bis drei Tage vor Kursbeginn unter familienzentrum@kerbscher-berg.de

Familienspaß auf Burg Hanstein

Keinen Herbstmarkt, sondern ein Herbsttreiben stellt der Heimatverein Bornhagen am kommenden Wochenende, 16. und 17. September, auf die Beine. „Das heißt, wir haben den Fokus auf Kinder gelegt“, sagt Vorsitzende Anna Aschenbach. Aber nicht nur für die kleinen Gäste gibt es Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr eine Menge zu erleben, wie Basteln, Kinderschminken und Glitzertattoos, sondern auch die Großen sollen auf ihre Kosten kommen. Jeweils um 12 und um 16 Uhr wird an beiden Tagen eine Burgführung angeboten, um 14 Uhr ist jeweils eine Schatzsuche anberaumt, die Kinder dürfen sich zudem mit Übungsschwertern im Schwertkampf messen. Geboten werden außerdem Kaffee und Kuchen, Getränke, Bratwurst und Crêpes.