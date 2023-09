Kurznachrichten aus dem Eichsfeld

In Leinefelde wird die Arbeit des Nordthüringer Schulamtes vorgestellt. In Heiligenstadt soll ein Waldfriedhof entstehen und für ein Konzert gibt es noch Restkarten.

Nordthüringer Schulamtsleiter stellt sich den Eichsfeldern vor

Die Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld stellt in der Reihe „Urania stellt vor‘ den Leiter des Nordthüringer Schulamtes, Bernd Uwe Althaus, vor. Der Gast berichtet am Donnerstag, 21. September, um 19 Uhr in den Räumen der Urania in der Leinefelder Kunertstraße über die Aufgaben des Nordthüringer Schulamtes. Die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit mit ihm ins Gespräch zu kommen. Anmeldung per Telefon 03605/546151.

Zukunftstag in Leinefelde und nicht auf Burg Scharfenstein

Der Zukunftstag der Eichsfelder Wirtschaft am Donnerstag, 14. September, von 14 bis 18 Uhr findet nicht wie angekündigt auf der Burg Scharfenstein statt. Neuer Tagungsort sind die Räumen der Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH in der Leinefelder Hahnstraße.

Waldfriedhof soll in Heiligenstadt entstehen

Die Mitglieder des Heiligenstädter Forst- und Jagdausschusses beraten am Montag, 18. September, ab 17 Uhr im Rathaus in ihrer nächsten öffentlichen Sitzung über die Schaffung eines Waldfriedhofes. Die Fraktion Linke/SPD hat dafür einen Antrag gestellt.

Restkarten gibt es noch für Fantasy

Fantasy präsentieren ihr Nummer 1-Album „Mitten im Feuer“ am Samstag, 23. September, um 16 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt und feiern das 25-jährige Bühnenjubiläum. Mit über zwei Millionen verkauften Tonträgern und über 285 Wochen Präsenz in den deutschen Albumcharts gehörten Fredi und Martin zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands, heißt es. Die Restkarten gibt es an der Theaterkasse Dienstag und Mittwoch von 9 bis 14 Uhr, Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 11.30 Uhr sowie nach Absprache. Die Theaterkasse ist unter Tel. 03606/608060 sowie per E-Mail an kulturhaus@kreis-eic.deerreichbar.