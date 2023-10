Kurznachrichten aus dem Eichsfeld und den angrenzenden Regionen

Neben einem Nähkurs und Malnachmittag können die Eichsfelder auch Musik in einem Kuhstall erleben. Zudem wird zu verschieden Vorträgen, einem Erste-Hilfe-Kurs und einem Schnuppertag eingeladen.

Kreativität ist bei einem Malnachmittag gefragt

Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le in Heiligenstadt lädt zu einem Malnachmittag ein. Mit verschiedenen Farben und Stiften und auf verschiedenen Untergründen sind der Kreativität am Samstag, 20. Oktober, von 16.30 bis 19.30 Uhr keine Grenzen gesetzt. Ziel des Nachmittags ist es, Freude am Gestalten zu haben, den Kopf auszuschalten und vielleicht auch den ein oder anderen netten Kontakt zu knüpfen. Geleitet wird der Nachmittag von Petra Stief. Eine Anmeldung für den Malnachmittag ist erforderlich. Diese kann per E-mail an: anmeldung@ko-ra-le.com oder im Internet unter www.ko-ra-le.de erfolgen.

Eichsfelder Naturschützer stellen ihre Arbeit und die Natur vor

Der Naturschutzbund (Nabu) Obereichsfeld möchte in diesem Jahr wieder an eine alte Tradition anknüpfen und im Winterhalbjahr zu regelmäßigen Veranstaltungen einladen. Jeden zweiten Mittwoch im Monat sind Interessierte von 18.30 bis 20 Uhr in das Naturschutzzentrum in Reifenstein eingeladen. „Die Themen der Veranstaltungen erstrecken sich über das gesamte Gebiet des Naturschutzes, von praktischen Hinweisen für den aktiven Naturschutz, Einführungen in die Tier- und Pflanzenwelt unserer Heimat bis hin zu Fotoexkursionen in fernen Regionen“, sagt Nabu-Vorsitzender Johannes Hager. Die Vortragsreihe wird am Mittwoch, 11. Oktober, durch einen Vortrag des Naturschützers Wilhelm Roth eröffnet. Roth wird ein Resümee aus seiner 30-jährigen Arbeit für den Natur- und Vogelschutz ziehen. Für den 8. November steht das Thema noch nicht fest. Am 13. Dezember wird Johannes Hager einen Einblick in die Natur der Dominikanischen Republik geben. Über die Tierwelt rund um Leinefelde referiert Hans-Bernd Hartmann, Vorsitzender der Fachgruppe Ornithologie Eichsfeld, am 10. Januar 2024. Thomas Keppler gibt am 14. Februar 2024 einen Einblick in das Leben der Kröten und Molche.

Kreisvolkshochschule Eichsfeld lädt zu besonderem Vortrag ein

Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld lädt in Heiligenstadt zu einem Vortrag aus dem Bereich der Kommunikationspsychologie ein. Den Vortrag „Unterschiede bereichern: Sich selbst und andere besser verstehen“ hält die Dozentin Andrea Eimler aus Göttingen am Donnerstag, 19. Oktober, mit Beginn um 19 Uhr in den Räumen der Kreisvolkshochschule in der Aegidienstraße 19. Sie ist als Supervisorin des Vereins Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching aktiv sowie als Kommunikationsberaterin und Paartherapeutin tätig. Das Riemann-Thomann-Modell beschreibt vier Grundausrichtungen der Persönlichkeit anhand der Bedürfnisse nach Nähe, Distanz, Dauer und Wechsel. Im zwischenmenschlichen Geschehen geraten Menschen aus Unverständnis aneinander, entstehen Abneigungen, Polarisierungen und im Extremfall seelische „Allergien“. Der Vortrag zeigt Wege auf, sein eigenes Repertoire zu erweitern, sich ins „seelische Ausland“ hineinzuversetzen und private wie berufliche Herausforderungen mit zwischenmenschlicher „Fremdsprachenkompetenz“ zu bewältigen. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Anmeldung unter: www.kvhs-eichsfeld.de.

Nähkurs für Anfängerinnen und Anfänger auf dem Kerbschen Berg

Das Familienzentrum Kerbescher Berg lädt zu einem Nähkurs für Anfänger ein. An vier Abenden erlernen die Teilnehmer den Umgang mit der eigenen Nähmaschine und erhalten grundlegendes Wissen über verschiedene Nähtechniken. Schneidermeisterin Birgit Weigmann vermittelt schrittweise die handwerklichen Grundlagen und gibt wertvolle Tipps, die das Nähen erleichtern und so zum Erfolg führen. Start ist am 18. Oktober von 19.30 bis 21.30 Uhr. Weitere Termine sind der 25. Oktober, 8. und 15. November. Eine Anmeldung ist erforderlich. Mitzubringen sind unter anderem Baumwollstoff, garn und vieles mehr. Anmeldung unter Telefon: 036075/ 690072.

Drachenfest für Familien auf Segelflugplatz

Zum Familien-Drachenfest wird für Samstag, 14. Oktober, ab 10 Uhr auf den SegelflugplatzWitzenhausen eingeladen. Die Flugzeuge bleiben für einen Tag am Boden, und der Platz steht Drachenfreunden zur Verfügung. Die Besucher können ungestört ihre Drachen steigen lassen, miteinander ins Gespräch kommen und die anderen Drachen bewundern. Für Kinder wird es ein Kinderprogramm und eine Hüpfburg geben. In begrenzter Anzahl stehen Drachen zum Kauf bereit. Zum ersten Mal dabei sind Großdrachen in Form von Tieren, die bei wenig Wind auch mit einem Gebläse aufgeblasen werden können. Weitere Informationen unter: www.lsv-witzenhausen.de.

Vortrag über Eichsfelder Pfarrer und Astronom im Museum

Zu einem Vortrag mit dem Titel „Anton Thraen, Pfarrer und Astronom des Eichsfeldes“ lädt der Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein gemeinsam mit der Bildungsgesellschaft Urania ein. Am Donnerstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr, wird Gerhard Conrad aus Heiligenstadt das Leben des Eichsfelders den Gästen im Vortragsraum des Eichsfeldmuseum in Heiligenstadt näher bringen.

Schnuppertag im Bergkindergarten

Alle interessierten Eltern, die sich über die Arbeit mit den Kindern im Heiligenstädter Bergkindergarten St. Bonifatius, Friedensplatz 5 bis 6, informieren möchten, sind am Mittwoch, 18. Oktober, zum Schnuppertag eingeladen. Von 8.30 bis 11 Uhr können die Eltern gemeinsam mit ihrem Nachwuchs die Einrichtung kennenlernen. Zudem besteht an diesem Tag die Möglichkeit, den Alltag im Kindergarten hautnah selbst zu erleben.

Erste Hilfe am Kind erlernen

Einen Lehrgang in Erster Hilfe am Kind bietet der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an. Er gliedert sich in zwei Teile und findet jeweils dienstags am 17. Oktober und 24. Oktober statt, teilt Florian Blacha vom DRK mit. Dieser Lehrgang ist an alle gerichtet, die mit Kindern zu tun haben und wird in der Zeit von 16.30 bis 20.30 Uhr im DRK Gebäude, Leibnizplatz 3, in Leinefelde abgehalten. Er schließt mit einem anerkannten Rotkreuzkurs–Zertifikat nach neun Unterrichtseinheiten ab. Die Kosten belaufen sich auf 50 Euro pro Teilnehmer und können direkt vor Ort entrichtet werden. Eine Anmeldungen ist im Internet unter www.drk-eichsfeld.de möglich.

Latin-Blues und Kabarett im Kuhstall

Der Kunsthof in Friedrichsrode (Kyffhäuserkreis) lädt im Oktober zu zwei Veranstaltungen ein. Am 21. Oktober ist „Vanesa Harbek & Band“ ab 20 Uhr im Kuhstall des Künstlerdorfes zu Gast. „Trifft man sie irgendwo in ihrer Wahlheimat Berlin, sieht man es der sympathischen, jugendlichen Dame auf den ersten Blick nicht an, dass man soeben der Königin des Latin-Blues begegnet ist“, sagt Kunsthof-Chefin Anika Gast. Doch wer sie einmal live erlebt habe, wisse, dass die 43-jährige Musikerin eine wahre Löwin ist, die scheinbar mühelos und mit unglaublicher Power und Leidenschaft die Bühne dominiere. Im Januar 2022 erschien Vanesa Harbeks neues Album „Visiones“, das sie mit der Bassisten-Legende Martin Engelien, unter anderem bekannt von der Klaus-Lage-Band und Tabaluga, als Produzent aufgenommen hat. Am 31. Oktober wird ab 10 Uhr zum Kabarett in den Kuhstall geladen. Uli Mauth ist mit seinem Programm „Lügen und andere Wahrheiten“ zu Gast.

