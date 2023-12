Kurznachrichten aus dem Eichsfeld und der Nachbarregion

Eichsfeld Ein Open-Air im kommenden Sommer mit Mark Forster, ein neuer Kurs an der Volkshochschule und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld und seiner Nachbarschaft.

Karten für SoundGarten-Open-Air in Heiligenstadt zu haben

Bereits zum fünften Mal findet im kommenden Sommer das SoundGarten-Open-Air am Werra-Ufer in Bad Sooden-Allendorf statt. Das Festival hat sich inzwischen zu einem Publikumsmagneten für die Region entwickelt und zahlreiche namhafte Musiker, aber auch Comedians nach Hessen gelockt. So soll es auch in Zukunft weitergehen. Bisher bestätigte Künstler für den Sommer 2024 sind die Musiker Mark Forster und Wincent Weiss. Wer sich im Eichsfeld Tickets für das Event in der hessischen Nachbarschaft sichern möchte, der kann dies ab sofort auch in der Tourist-Information in der Heiligenstädter Wilhelmstraße tun. „Bereits in den vergangenen beiden Jahren haben wir mit der Tourist-Info in Heilbad Heiligenstadt super zusammengearbeitet. Dank des Teams um Rüdiger Eckart, haben unsere Fans nun auch bei unseren Thüringer Nachbarn eine Anlaufstelle für den persönlichen Ticketkauf“, freut sich Martina Adler vom SoundGarten-Team. Die Eintrittskarten können zudem im Internet auf der Seite unter www.hs-live.de bestellt werden. Zudem sind sie auch in den Tourist-Informationen in Bad Sooden-Allendorf und Eschwege erhältlich.

Neue Kurse an der Volkshochschule

Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld (KVHS) bietet am Standort Leinefelde einen Nähkurs an. Ab Dienstag, 16. Januar, 18.30 Uhr, steht an zehn Abenden die Nähmaschine im Mittelpunkt. Ziel des Kurses ist es, unter fachkundiger Anleitung der Dozentin das Nähen zeitloser und tragbarer Damenbekleidung aus einfach zu verarbeitenden Stoffen zu erlernen, heißt es. Voraussetzung für ein gutes Gelingen seien Vorerfahrungen im Umgang mit der Nähmaschine. Zum Kurs muss eine eigene Nähmaschine mitgebracht werden. Das Material kann nach Absprache auch von der Kursleiterin bezogen werden. Eine Voranmeldung ist erforderlich und online über die Internetseite der KVHS unter www.kvhs-eichsfeld.de oder schriftlich möglich.

Rathaus in Uder geschlossen

Das Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Uder bleibt zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Das Einwohnermeldeamt ist ab Montag, 8. Januar, wieder zu den gewohnten Sprechzeiten geöffnet, teilt die Verwaltung mit.

Sirenen werden getestet

Wie das Landratsamt mitteilt, werden am Samstag, 16. Dezember, durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Eichsfeld Funktionsproben der Sirenen für die Verwaltungsgemeinschaften Uder und Leinetal durchgeführt. Getestet werden in diesem Zusammenhang auch die Funkmeldeempfänger der entsprechenden Feuerwehren. Die Funktionsprobe findet im Zeitraum zwischen 12 und 12.30 Uhr statt, heißt es.