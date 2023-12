Kurznachrichten aus dem Eichsfeld und der Nachbarregion

Die traditionelle Winterwanderung zur Gobert, bei der an die Grenzöffnung am 28. Dezember 1989 erinnert wird, entfällt in diesem Jahr.

Eichsfeld Eine abgesagte Wanderung, ein Konzert der Musikschule und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und seiner Nachbarschaft kurz und knapp.

Jahreskonzert der Musikschule

Zu ihrem traditionellen Jahreskonzert lädt die Musikschule Fröhlich am Freitag, 29. Dezember, in den Saal des Eichsfelder Hofs nach Leinefelde. Melodika-, Akkordeon-, und Gitarrenschüler werden unter Leitung von Arnim Klett mit einem Programm auf das neue Jahr einstimmen. Auch das eine oder andere Weihnachtslied wird noch zu hören sein. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 15 Uhr.

Wanderung abgesagt

Die ursprünglich für Donnerstag, 28. Dezember, geplante Winterwanderung auf der Gobert wurde vom Veranstalter, dem Heimat- und Wanderverein (HWV) „Gobert“, abgesagt. Als Grund nannte Susanne Kaufhold, Schriftführerin des Vereins, das schlechte Wetter und den Dauerregen der vergangenen Tage und bat gleichzeitig um Verständnis. Ursprünglich sollte bei der traditionellen Wanderung über das Gobertplateau auch der Grenzöffnung vor 34 Jahren gedacht werden.

Sprachkurse an der Kreisvolkshochschule

Im neuen Jahr bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Eichsfeld verschiedene Sprachkurse an. Ab Montag, 22. Januar, erhalten Interessierte an 15 Abenden die Möglichkeit, an einem der Englischkurse teilzunehmen. Ziel ist es, die englische Sprache zu erlernen oder den englischen Wortschatz zu erweitern und sich in Alltagssituationen auszudrücken. Die Kurse richten sich sowohl an Interessierte mit geringen Kenntnissen, als auch an Jene mit Vorkenntnissen. Wer die französische Sprache auffrischen möchte und bereits über geringe Vorkenntnisse verfügt, erhält ab Mittwoch, 24. Januar, an jeweils 15 Abenden die Gelegenheit dazu. Weitere Informationen gibt es unter www.kvhs-eichsfeld.de. Eine Anmeldung ist über die Homepage oder schriftlich möglich.

Auf königlichen Spuren in Göttingen

Um das englische Königshaus dreht sich alles in einer Stadtführung, die die Tourist-Information Göttingen am Sonntag, 7. Januar, um 11 Uhr, anbietet. Als Kurfürst Georg Ludwig von Hannover im Jahr 1714 als George I. den britischen Thron bestieg, war dies der Beginn der Personalunion zwischen Hannover und Großbritannien. Ohne die englischen Könige gäbe es in Göttingen keine Universität. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und startet vor der Tourist-Information Göttingen, Markt 8. Karten sind für neun Euro pro Person online oder in der Tourist-Information erhältlich. Alle Informationen und Buchung unter mein-goe.de/koenigshaus.