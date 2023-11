Kurznachrichten aus dem Eichsfeld und der Nachbarschaft

In die Jugend- und Erwachsenbildungsstätte "Marcel Callo" in Heiligenstadt wird zur Blutspende geladen.

Führung durch Göttingens Unterwelt

Den Geheimnissen alter Gewölbekeller gehen die Teilnehmer bei einem “Gang durch Göttingens Unterwelt“ nach, den die Tourist-Information Göttingen am Samstag, 9. Dezember, um 14 und 16 Uhr anbietet. Dabei werden auch einige der sonst nicht öffentlich zugänglichen Keller vorgestellt. Die Führung startet vor der Tourist-Information Göttingen, Markt 8. Karten sind für 9 Euro online oder in der Tourist-Information erhältlich. Alle Infos und Buchung unter www.mein-goe.de/keller.

Räuchern wie zu Urgroßmutters Zeiten

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt bietet am Dienstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr einen Kurs zur Kräuter-Verräucherung an. Ältere Generationen nutzten diese Möglichkeit zur Reinigung von Ställen und Häusern. Im Kurs wird die Wirkung näher erläutert und eine Räuchermischung hergestellt. Die Teilnahme kostet 37,50 Euro. Anmeldung unter der Nummer 0172/1847573 oder info@hexen-schwestern.de.

Betretungs- und Aufenthaltsverbot verlängert

Die Gemeinde Gleichen verlängert die bestehenden Betretungs- und Aufenthaltsverbote bei Ischenrode, um freilaufende Rinder einzufangen, bis Sonntag, 31. Dezember, 24 Uhr. Ausgenommen von der Sperrzone ist die Verbindungsstraße zwischen Bremke und Ischenrode, Landstraße 567. Es ist jedoch untersagt, aus nicht verkehrsbedingten Gründen anzuhalten oder Licht- oder Tonsignale abzugeben.

Weihnachtsfeier in der Heiligenstädter Stadthalle

Die Landseniorenvereinigung Heiligenstadt lädt am Sonntag, 3. Dezember, zu einer Weihnachtsfeier in die Stadthalle Heiligenstadt ein. Los geht es um 12 Uhr mit einem Mittagessen, danach folgt ein Künstlerprogramm bis 17 Uhr.

Möglichkeit zur Blutspende in Heiligenstadt

Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes lädt am Montag, 4. Dezember, von 15 bis 19 Uhr ins Marcel-Callo-Haus (MCH) in Heiligenstadt zur Blutspende ein.

Beirat lädt zum Singen ins Café ein

Der Seniorenbeirat Heiligenstadt lädt am Mittwoch, 6. Dezember, um 14.30 Uhr alle sangesfreudigen Senioren zum Singen ins Café Barock.