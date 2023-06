Kurznachrichten aus dem Eichsfeld und der Nachbarschaft: Kleiderbörse in Ascherode für Samstag ist abgesagt

Die Kleiderbörse in Ascherode findet am Samstag nicht statt. Eichsfelder können einen Ausflug zu Ziegen, Schafen und in die Archäologie unternehmen.

Wanderung im Frau-Holle-Land

Der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land lädt zu einer Wanderung mit Anke Meißner ein. Besucht wird die Schäferin Katharina Diermayer mit ihrer Schaf- und Ziegenherde. Vor Ort sieht man die vierbeinigen Landschaftspfleger in Aktion, kommt ihnen nah und hat Zeit sich mit der Schäferin auszutauschen. Die Wanderung beginnt um 10 Uhr am Wanderparkplatz Krösselberg bei Meißner-Abterode und dauert drei Stunden. Eine Anmeldung unter Tel.: 056577/64 49 90 oder per E-Mail an info@naturparkfrauholle.land ist erforderlich.

Führung durch archäologische Sonderschau

Das Städtische Museum Göttingen laden am Donnerstag, 6. Juli, 17.30 Uhr, zu einer Führung durch die Sonderausstellung „Unter uns. Archäologie in Göttingen“ ein. Anhand ausgewählter Funde werden zehn stadtarchäologische Grabungen der letzten Jahre vorgestellt. Diese öffnen Geschichtsfenster in das Leben und Sterben in der Göttinger Vergangenheit. Die Führung dauert etwa 45 Minuten und kostet zwei Euro, zuzüglich des Eintritts in die Ausstellung. Anmeldung unter Tel.: 0551 400/2843 oder per Mail an museum@goettingen.de.

Kleiderbörse in Ascherode abgesagt

Die für Samstag, 1. Juli, angekündigte Kleiderbörse auf dem Waldspielplatz in Ascherode fällt aus. Das teilten die Veranstalter mit.