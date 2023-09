Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

Familien sind zu einer Wanderung am „Grünen Band“ eingeladen. Ein Eichsfelder Verein lädt zu einem Erfahrungsaustausch ein, ein anderer zu einer Pilgerreise nach Berlin.

Wanderung für Familien am 22. September

Das Familienzentrum Kloster Kerbescher Berg lädt am Freitag, 22. September, 14.30 bis 18.30 Uhr zu einer geführten Wanderung am „Grünen Band“ für Familien mit Kindern ab 5 Jahren ein. Die Wanderung führt von der Kirchenruine in Katharinenberg durch die Kulturlandschaft zum „Grünen Band“. Auf dem Kolonnenweg wird die ehemalige Führungsstelle Katharinenberg, der heutige Grenzturm mit Ausstellung zur Grenzgeschichte, erwandert. Vorbei an historischen Grenzsteinen und einem Beobachtungsturm der Grenztruppen führt der Weg durch eine Kastanienallee zum Ausgangspunkt zurück. Anmeldung und weitere Informationen unter 0361/573931217 bei der Stiftung Naturschutz Thüringen.

Erfahrungsaustausch und Seminar

Der Betreuungsverein Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) lädt alle ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer zu einem offenen Erfahrungsaustausch am Montag, 11. September, 17 Uhr in das Caritas-Begegnungszentrum in der Heiligenstädter Schlachthofstraße ein. Ab 19. September lädt der Verein zu einem Grundlagenseminar zur rechtlichen Betreuung ein. Es findet an vier Nachmittagen in der Worbiser SkF-Geschäftsstelle statt. Für die Schulung wird eine Anmeldung unter 03606/ 604181 erbeten.

Eichsfelder pilgern nach Berlin

Die Eichsfelder Initiative „Deutschland betet Rosenkranz“ lädt am 13. Oktober zu einer Busreise nach Berlin ein. „Wir feiern unter anderem um 17.30 Uhr das Pontifikalamt mit Erzbischof Dr. Nikola Eterovic in St. Clemens“, sagt Beate Funke, Mitglied er Initiative. Anschließend findet die „Deutschland dankt Maria-Lichterprozession“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung bei Beate Funke unter Telefon: 0151/18350809.

Konzert zum Ausstellungsende

Zum Heiligenstädter Stadtfest und dem Denkmaltag wird am Sonntag, 10. September, 16 Uhr in das Eichsfeldmuseum zu einem Konzert eingeladen. Zum Abschluss der Ausstellung über den im Eichsfeld geborenen Komponisten Karl Dietrich (1927-2014), werden Lieder und Klaviermusik zu hören sein. Prof. Martin Högner am Klavier und Bernd Schneider, Tenor, bringen Werke dieses bedeutenden Komponisten aus der Region zu Gehör. Der Eintritt zum Konzert ist frei.