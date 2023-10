Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

Ein Einblick in die Arbeit des Zementwerkes Deuna, Dudelsäcke in der Kirche, ein historischer Rückblick und mehr. Hier gibt es Neuigkeiten kurz und kompakt.

Blick hinter die Kulissen des Zementwerks und Ausblick auf das Bergwerk

Im Rahmen der Reihe „Urania öffnet Türen“ findet am Dienstag, 10. Oktober, um 12 Uhr eine Führung durch das Zementwerk Deuna statt. Treffpunkt ist am Haupteingang des Werkes, Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich. Am Mittwoch, 11. Oktober, berichtet Babette Winter, Regionaldirektorin von Südharz Kali, über die nächsten Schritte zur Eröffnung des neuen Bergwerkes. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Mieterzentrum Leinefelde, Hahnstraße 2, statt. Anmeldung für beide Veranstaltungen unter 03605/546151 oder per Mail an urania@urania-eichsfeld.de.

Dudelsäcke in Jützenbacher Kirche

Einen Hauch von Schottland gibt es am Freitag, 6. Oktober, um 18 Uhr in Jützenbach. Hier geben sich in der Kirche St. Johannes der Täufer die Sondershäuser Pipes and Drums die Ehre. Karten gibt es für zehn Euro in Ares´ Ottens Hofcafé und an der Abendkasse im Pfarrhaus.

Vortrag zur Geschichte des Dorfes Streitholz

Der Verein für Eichsfeldische Heimatkunde (VEH) lädt am Donnerstag, 5. Oktober, um 19 Uhr zu einem Vortrag ins Feuerwehrhaus nach Streitholz. Dabei gibt Referent Peter Anhalt einen Überblick über die Ursprünge und anschließende Entwicklung sowie Besonderheiten aus der Historie des Ortes.

Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen

Erzieher, Lehrer und Interessierte sind vom Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt zu einer Fortbildung in Sachen Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen eingeladen. Sie findet am Dienstag, 24. Oktober, von 9 bis 16 Uhr statt. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 70 Euro. Anmeldung bis zehn Tage vor Kursbeginn unter 036075/690072 oder familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Rückbildungsgymnastik und Babymassage

Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le in Heiligenstadt bietet einen fünfteiligen Kurs zur Rückbildungsgymnastik und Babymassage an. Er findet ab 16. Oktober jeweils montags von 10 bis 12 Uhr statt. Die Teilnahme ist bis neun Monate nach der Entbindung möglich und kostet 14 Euro. Bitte bequeme Kleidung und eine Decke für das Baby mitbringen. Anmeldung unter anmeldung@ko-ra-le.com oder 03606/603673.