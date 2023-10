Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

In einem Teil des Landkreises Eichsfeld wurde die Mobilfunkversorgung verbessert. Ein Ausschuss in Heiligenstadt befasst sich mit dem Neubau des Eichsfeld-Klinikums. Es gibt jede Menge Einladungen zu Kursen und anderem. Aber ein Absolvententreffen ist abgesagt.

Gedenkandacht für Verstorbene im Haus St. Vincenz

Das Eichsfeld-Klinikum lädt am Freitag, 3. November, um 17 Uhr zu einer Gedenkandacht für Verstorbene der Emmaus Hospiz- und Palliativdienste, der Häuser des Eichsfeld-Klinikums und der Einrichtungen der EK-Pflege ein. Die Andacht findet in Heiligenstadt in der Krankenhauskapelle des Hauses St. Vincenz statt. Jeder, der einem verstorbenen Menschen gedenken möchte, ist willkommen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Im Anschlussstehen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Emmaus Hospizdienste zum Gespräch bei einer Tasse Tee in der Cafeteria des Krankenhauses Heiligenstadt zur Verfügung.

Bessere Mobilfunkversorgung bei Leinefelde-Worbis

Die Deutsche Telekom hat nach Informationen von Pressesprecher Georg von Wagner in Breitenworbis, Kaltohmfeld und Leinefelde-Worbis einen Mobilfunkstandtort neu errichtet und zwei mit dem LTE-Standard erweitert. Die Standorte in Breitenworbis und Leinefelde-Worbis dienten zudem der Versorgung entlang der Autobahn A 38, heißt es. Damit betreibt die Telekom nach eigenen Angaben derzeit 61 Standorte im Landkreis und plant weitere 13.

Wissenswertes zum Grünen Band im Eichsfeld

Die Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld lädt am Dienstag, 17. Oktober, um 19 Uhr zu einem Vortrag über das Grüne Band im Eichsfeld in ihre Räumlichkeiten in der Leinefelder Kunertstraße 7-11. Stefan Sander, Gebietsbetreuer der Stiftung Naturschutz, wird dabei Wissenswertes zum Naturmonument vorstellen. Anmeldung unter: 03605/546151 oder per E-Mail an: urania@urania-eichsfeld.de.

Umfassende Beratung für werdende Eltern

Werdende Eltern sind am Dienstag, 28. November, um 16 Uhr in den Gruppenraum der Caritas am Bahnhofsplatz 3 in Heiligenstadt eingeladen. Themen wie finanzielle Unterstützung, Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, Kindergeld, Sorgerecht und Unterhalt, stehen an diesem Nachmittag im Mittelpunkt. Informationen und Beratung sind kostenfrei. Eine Anmeldung unter 03606/50970 ist erwünscht.

Kein Absolvententreffen des Gymnasiums Heiligenstadt

Das geplante Absolvententreffen des Lingemann-Gymnasiums Heiligenstadt fällt in diesem Jahr erneut aus. Grund sind die langwierigen Sanierungsarbeiten der Aula, teilt Reinhardt Wandt, Vorsitzender des Fördervereins, mit. 2024 solle es jedoch am 8. November definitiv ein Treffen geben, so Wandt.

Bonifatiuskirche Leinefelde feiert Kirchweih-Jubiläum

Das 30. Weihejubiläum der Bonifatiuskirche wird am Sonntag in Leinefelde gefeiert. Los geht es um 10.30 Uhr mit der Kirmesmesse unter Mitwirkung des Kinder- und Projektchores. Um 12 Uhr wird das Gebäude und die Schulorganisation des zukünftigen Schulzentrums „St. Elisabeth“ präsentiert.

Einladung zur Blutspende ins Marcel-Callo-Haus

Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes lädt am Montag, 16. Oktober, von 15 bis 19 Uhr zur Blutspende ins Marcel-Kallo-Haus nach Heiligenstadt. Auf die Spender wartet ein vom MCH zubereitetes Buffet.

Rufnummern im Dingelstädter Rathaus geändert

Die Telefonanlage der Stadtverwaltung Dingelstädt wird derzeit modernisiert. Aus diesem Grund ändern sich auch die Rufnummern der Ansprechpartner der Verwaltung im Rathaus und den Außenstellen. Die Telefonzentrale der Stadtverwaltung ist aber nach wie vor unter der Nummer 036075/340 erreichbar. Die neuen Telefonnummern für die Verwaltungsmitarbeiter gelten ab Freitag, 13. Oktober. Die aktualisierten Telefonnummern der einzelnen Amtsbereiche und Außenstellen werden zeitnah auf der offiziellen Website der Stadt Dingelstädt veröffentlicht, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Weitere Informationen im Internet unter www.dingelstaedt.de.

Klinik-Neubau ist in Heiligenstadt Thema in einem Ausschuss

Zur nächsten öffentlichen Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses der Stadt Heiligenstadt wird am Dienstag, 17. Oktober, um 17 Uhr eingeladen. Im Plenarsaal des Rathauses befassen sich die Ausschussmitglieder unter anderem mit dem Flächennutzungsplan für das „Gesundheitszentrum am Eichbach“. Hier soll der Zentralneubau des Eichsfeld-Klinikums entstehen. Zudem gibt es eine Bürgerfragestunde.

Tauschmarkt für Staudenpflanzen und vieles mehr

Die Abfallwirtschaft Osterode am Harz lädt am Samstag, 21. Oktober, von 10 bis 11.30 Uhr zum Staudentauschmarkt in die Maschinenhalle der Entsorgungsanlage Hattorf am Harz ein. Teile von zu groß gewordenen Stauden können gespendet oder gegen andere interessante Pflanzen getauscht werden. Kostenlos werden Gartenzeitschriften, Broschüren und Blumensamen verteilt. Gegen einen Kostenbeitrag werden Holzkomposter abgegeben. Staudenspenden und selbst geerntete Samen können bis zum Tauschtermin auf der Entsorgungsanlage abgegeben werden, möglichst mit einem kleinen Hinweis über Pflanzenart, Farbe und Wuchshöhe. Weitere Informationen unter Tel. 05522/9604777.

