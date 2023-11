Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

Eine Eichsfelder Schule lädt zu einem Schnuppertag ein. Zudem wird zu einem besonderen Gottesdienst und Kursen eingeladen.

Schnuppertag an der Heiligenstädter Bergschule

Die Bergschule St. Elisabeth in Heiligenstadt lädt alle Viertklässler am Mittwoch, 29. November, ab 15 Uhr zu einem Schnuppertag ein. Die Bergschule ist anerkanntes Katholisches Gymnasium und Regelschule. In vier spannenden Workshops und einem gemütlichen Café erhalten die Viertklässler und deren Eltern die Möglichkeit die Räumlichkeiten, Schüler und Lehrer der Schule kennenzulernen. Mit „Das ist Kunst – Das kann mit“, „Kleines ganz groß – Naturwissenschaften unter der Lupe“, „Sprachen erkunden mit Harry Potter“ und „Sport meets Music“ sind die Workshops überschrieben.

Ökumenischer Gottesdienst am Buß- und Bettag

Traditionell wird am Buß- und Bettag in die katholischen Pfarrkirche St. Andreas in Teistungen zu einem ökumenischen Gottesdienst eingeladen. Am Mittwoch, 22. November, um 18 Uhr feiern Pastor Andreas Paulsen aus Tastungen und der Teistunger Pfarrer Tobias Reinhold den Gottesdienst wieder in ökumenischer Verbundenheit. Der Buß- und Bettag ist ein Feiertag der evangelischen Kirche und wird immer am Mittwoch vor dem evangelischen Ewigkeitssonntag beziehungsweise dem katholischen Christkönigssonntag begangen.

Caritas lädt in Heiligenstadt zum Trauercafé ein

Seit fast 20 Jahren begleitet die Caritas in Heiligenstadt Menschen in ihrer Trauer in Einzelbegleitung aber auch in Trauergruppen. Die Caritas lädt am Mittwoch, 8. November, von 16 bis 18 Uhr zum Trauercafé in das Caritashaus in Heiligenstadt ein. Ehrenamtliche Trauerbegleiter und Mitarbeiter der Caritas begleiten an diesem Nachmittag und stehen auch für Gespräche zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Neues Kursangebot der Kreisvolkshochschule

Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld bietet in Leinefelde ein neues Kursformat unter dem Motto „Tanz’ DICH!“ an. Ab Mittwoch, 22. November, 18.45 Uhr, können sich die Teilnehmer an sechs Abenden durch Tanz und Bewegung, unterstützt durch Atemübungen und Musik, selbst erspüren und ihren eigenen Rhythmus erfahren. Karin Müller ist Kursleiterin für Kreativen und Heilpädagogischen Tanz. Die Teilnehmer sollen vom Alltag abschalten und Entspannung finden. Es wird barfuß getanzt.