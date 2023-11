Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und angrenzenden Regionen

Hans-Joachim Liesenfeld lädt zu Führungen in seiner Ausstellung im Eichsfeldmuseum „100 Jahre Radiogeschichte in Deutschland" ein.

Ein Bankfiliale im Eichsfeld bleibt am Dienstag geschlossen. Ein Stadt- und Ortsteilrat tagen zu wichtigen Themen. Nachrichten aus der Region kurz und knapp.

Postbankfiliale bleibt in Heiligenstadt am Dienstag geschlossen

Die Postbankfiliale in der Heiligenstädter Petristraße bleibt am Dienstag, 21. November, geschlossen. An diesem Tag führt der Betriebsrat für die Filialmitarbeiter der Postbank in Thüringen und Teilen Bayerns eine Betriebsversammlung durch. Die Partnerfilialen im Einzelhandel öffnen an diesem Tag regulär, teilt Hartmut Schlegel von der Postbank mit. Die Postbank bedauere diese Serviceeinschränkung und bittet ihre Kunden um Verständnis. Wie andere Unternehmen auch, sei die Bank gesetzlich verpflichtet, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Den Zeitpunkt und die Dauer der Betriebsversammlung lege der Betriebsrat fest. Die Postbank hat darauf keinen Einfluss, so Schlegel abschließend.



Büchertauschregal ab sofort in Duderstadt nutzbar

Zu einem „sinnvollen Umgang mit Ressourcen“ will die Caritas Südniedersachsen im Caritas-Kontaktstelle Duderstadt beitragen. Unter dem Motto „Bring eins – Nimm eins mit!“ steht in der Marktstraße 11 in der Eichsfeldstadt ab sofort ein Büchertauschregal. „Interessierte haben die Möglichkeit, ein mitgebrachtes Buch gegen eines aus dem Regal zu tauschen“, sagt Caritas-Mitarbeiterin Michaela Krebs. Dadurch werde Büchern zu einem „zweiten Leben“ verholfen, eine Neuproduktion werde eingespart. „Aktuell haben wir Bücher für fast jedes Lesealter im Angebot, vom Kinderbuch bis zum Backbuch, auch Krimis sind dabei“, berichtet Krebs. Das Caritas-Team in der Kontaktstelle freue sich auf einen regen Austausch, sowohl der Bücher, als auch mit den Gästen der Kontaktstelle. Geöffnet hat der Laden direkt gegenüber der Kirche St. Servatius montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr.

Dingelstädter Stadtrat tagt innerhalb einer Woche das zweite Mal

Nur eine Woche nach der jüngsten hat der Dingelstädter Stadtrat eine weitere Sitzung anberaumt. Am Dienstag, 21. November, geht es ab 18 Uhr im Bürgerhaus um die Erhebung der Kindergartengebühren der Einrichtung in kommunaler Trägerschaft und die Inanspruchnahme von Verpflegungsangeboten der Stadt Dingelstädt. Danach wird über den Sachstand zur Eingliederung von Struth informiert. Auch eine Bürgerfragestunde ist vorgesehen.

Kuratorenführungen durch „100 Jahre Radio in Deutschland“ in Heiligenstadt

Wegen der großen Resonanz auf die Ausstellung „100 Jahre Radio in Deutschland“ gibt es demnächst kostenlose Kuratorenführungen, teilt das Eichsfeldmuseum mit. Hans-Joachim Liesenfeld führt durch seine Sammlung. Die Termine sind am 25. und 26. November, am 16. und 17. sowie am 28. Dezember jeweils um 15 Uhr. Es wird um Anmeldung unter Telefon 03606/677480 oder eichsfeldmuseum@heibad-heiligenstadt.de gebeten. Lediglich der Eintrittspreis ins Museum fällt an.

Die Worbiser „Grüne Meile“

Der Worbiser Ortsteilbürgermeister Thomas Rehbein (CDU) lädt die Ortsräte und interessierte Bürgerinnen und Bürger für Dienstag, 21. November, 16 Uhr, zur nächsten öffentlichen Sitzung des Ortsteilrates ein. In der Aula der Worbiser Grundschule befassen sich die Räte mit dem Bebauungsplan „Hausener Weg“ und gibt es Informationen zum Aufstellungsbeschluss „Grüne Mitte“ im Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis.