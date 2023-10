Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und den Nachbarregionen

Laternenbasteln für Kinder, Gitarrenmusik für Erwachsene, Kuchen für Kunstfreunde und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und seiner Nachbarschaft kurz und knapp.

Beratung zu gesunder Ernährung in den ersten 1000 Tagen

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg bietet für Familien mit Kinderwunsch, Schwangere und Partner, Familien mit Babys und Kleinkindern sowie Angehörigen einen Kurs zu Ernährungsfragen vom Zeitpunkt der Empfängnis bis zum zweiten Geburtstag. Dabei können sie erfahren, wie sie einen Grundstein für ein gesundes Leben ihres Kindes legen können. Der Kurs findet jeweils dienstags am 7. und 14. November von 19.30 bis 21 Uhr statt. Die Kosten betragen 15 Euro. Anmeldung: 0152/57893015 oder per Mail an: jennyundchristine@gmail.com

Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird in Heiligenstadt beraten

Der Finanzausschuss des Heiligenstädter Stadtrates kommt am Mittwoch, dem 1. November, um 17 Uhr im Plenarsaal des Rathauses zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Wie weiter mitgeteilt wurde, steht auf der Tagesordnung des Gremiums an diesem Nachmittag die Beratung des Haushaltsplanentwurfes für das kommende Jahr. Außerdem haben die Bürgerinnen und Bürger von Heiligenstadt bei dieser Sitzung die Gelegenheit, sich mit Fragen an den Ausschuss zu wenden.

Laternen basteln auf Gut Herbigshagen

Die Heinz-Sielmann-Stiftung lädt am Donnerstag, 2. November, um 14.30 Uhr zum Laternenbasteln auf das Gut Herbigshagen nach Duderstadt. Es wird gefaltet, geklebt und geschnitten, bis eine Laterne mit einem Motiv der dortigen Hoftiere entsteht. Anschließend werden die kreativen Werke bei einem Spaziergang um das Gut eingeweiht, der mit Stockbrot am Lagerfeuer ausklingt. 12 Euro pro Laterne inklusive Material und Stockbrot. Anmeldung und Information: 05527/914208 oder besucherservice@sielmann-stiftung.de

Afrikanische Rhythmen in der ko-ra-le

Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le in Heiligenstadt bietet am Samstag, 28. Oktober, einen kostenfreien Trommel-Workshop für Einsteiger mit dem Trommler und Tänzer Adjei Adjetey aus Ghana. Bitte bei der Anmeldung angeben, ob man eine eigene Trommel besitzt und mitbringen möchte. Anmeldung unter der Telefonnummer 03606/603673 oder per E-Mail an die Adresse info@ko-ra-le.de

Blues-Konzert mit Eddie 9V in Lindewerra

Im Gemeindesaal in Lindewerra wird am Mittwoch, 1. November, die neue Blues-Saison mit einem Konzert von Eddie 9V eröffnet. Karten gibt es noch in der Touristinfo im Rathaus Heiligenstadt, unter rufrecords-shop.de, bei reservix.de sowie an der Abendkasse.

Kunst und Kuchen auf Burg Bodenstein

Zum Kunstcafé dem Atelier Christina Hasenleder wird am Dienstag, 31. Oktober, um 14.30 Uhr n den Burgsaal der Burg Bodenstein geladen. Die Veranstalter laden zu „tollen Gesprächen bei einem Stück Eichsfelder Kuchen und ausdrucksvoller Kunst“.

