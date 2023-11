Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und den Nachbarregionen

Verlegte Bushaltestellen, verschiedene Vorsorgemaßnahmen, eine Wanderung und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und seiner Nachbarschaft kurz und knapp.

Informationen zu Auslandsaufenthalten

Auslandserfahrungen tragen zur Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung bei und können laut der Arbeitsagentur Nordhausen die Erfolgschancen im Bewerbungsverfahren häufig verbessern. Der Bildungscampus an der Nordhäuser Rothleimmühle informiert nun bei einer Veranstaltung zu verschiedenen Möglichkeiten eines Auslandsaufenthalts. Ob als Au-Pair, per Work and Travel, Sprachkurs oder im Rahmen eines Freiwilligendienstes – interessierte Jugendliche sind herzlich dazu eingeladen, sich von der Arbeitsagentur verschiedenste Optionen erläutern zu lassen und persönliche Fragen zu stellen. Die Informationsveranstaltung „Nach der Schule ins Ausland“ findet am Donnerstag, 30. November, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Thüringen Nord, Uferstraße 2, in Nordhausen statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, heißt es dazu in der Mitteilung. Diesen und weitere Termine finden Interessierte auch im Internet unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/thueringen-nord (Veranstaltungen / Termine). Weitere Infos zu Alternativen zwischen Schule und Ausbildung gibt es unter: www.arbeitsagentur.de/bildung/zwischenzeit.

Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter

Mit verschiedensten Angeboten für alle Generationen wartet das Dingelstädter Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg auf. Auch Vorträge gehören dazu. Zu wenige Menschen in Deutschland denken daran, Vorsorge für weniger gute Zeiten zu treffen – nämlich für den Fall, dass sie infolge eines Unfalls, einer schweren Erkrankung oder durch ein Nachlassen der geistigen Kräfte im Alter ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst und wie gewohnt regeln können. Jeder sollte sich die Frage stellen, wer im Ernstfall Entscheidungen treffen soll, wenn man vorübergehend oder auf Dauer nicht mehr dazu in der Lage ist. Falls keine Vorsorge getroffen worden ist, wird das Betreuungsgericht im Bedarfsfall einen rechtlichen Betreuer zur gesetzlichen Vertretung bestellen.In zwei Vorträgen gibt es Informationen zu den Themen Vorsorge durch Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung. Am Dienstag, 21. November, geht es von 19 bis 20.30 Uhr um die Vorsorgevollmacht, am Dienstag, 28. November, ab 19 Uhr um die Patientenverfügung. Teilnehmerbeitrag: 14 Euro. Anmeldung: 036075/690072 oder per Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Entspannungsworkshop zum Thema „Atme dich frei“

Einen Entspannungsworkshop „Atme dich frei – die Kunst des Atmens“ gibt es am Dienstag, 28. November, 17.30 bis 20.30 Uhr, in der Ko-ra-le in Heiligenstadt. Die Atmung ist die einzige Körperfunktion, die bewusst gesteuert werden kann und hat einen großen Einfluss auf die seelische und körperliche Gesundheit. Im Workshop werden Atemtechniken geübt und eine Atemreise unternommen. Die Veranstaltung im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit findet in Kooperation mit der Selbsthilfekontaktstelle des Landkreises statt und ist kostenfrei. Anmeldung: Tel. 03606/603673 oder per E-Mail an anmeldung@ko-ra-le.com.

Kreissynode und Amtseinführung

Das oberste Gremium des Evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen kommt zur Herbsttagung zusammen, und zwar an diesem Samstag, 18. November. Beginn ist um 9 Uhr in der Annenkapelle im Haus der Kirche in Mühlhausen. Es wird einen gemeinsamen Bericht des Superintendenten Christian Beuchel sowie den Stellvertretern Pfarrerin Annemarie Sommer und Pfarrer Matthias Cyrus aus der Superintendentur geben. Die 50 Mitglieder umfassende Synode, die mehrheitlich aus Ehrenamtlichen besteht, soll zudem den Haushaltsplan für das Jahr 2024 und die kreiskirchlichen Kollekten beschließen. Im Anschluss an die Tagung wird der neue Superintendent Christian Beuchel in der Divi-Blasii-Kirche in sein Amt eingeführt.

Wanderung im Geo-Naturpark Frau-Holle-Land am Samstag

Der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land lädt für Samstag, 25. November, ab 10 Uhr, zu einer geführten Wanderung über den Kirschwanderweg 2 in Witzenhausen-Wendershausen ein. Auf dem Weg berichtet eine Mitarbeiterin des Geo-Naturparks über die Geschichte der Streuobstwiesen auf der Route, ihre Bedeutung als Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten sowie über extensive Nutzungsmöglichkeiten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen unter info@naturparkfrauholle.land oder Tel.: 05657/644990.

Fanclub hat noch freie Plätze für Fahrt zum Bundesligaspiel

Der FC-Bayern-München-Fanclub „Schau´n mer mal ´95“ Bad Sooden-Allendorf hat für das Bundesligaspiel FC Bayern München gegen Union Berlin am Samstag, 2. Dezember, noch Plätze frei. Es handelt sich um eine Zweitagesfahrt am 2. und 3. Dezember. Busfahrt, Ticket für die Allianz-Arena und die Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück in einem Münchner Hotel sind im Fahrpreis enthalten. Zustieg entlang der Fahrstrecke ist möglich. Kontakt: Vorsitzender Mario Werner, Tel. 0177/2779823.

Bushaltestellen in Gernrode und Niederorschel werden verlegt

Weil ab Montag, 20. November, der Bahnübergang zwischen Niederorschel und Gernrode voll gesperrt wird, ist nach Informationen von EW Bus für die Buslinien 30 und 31 ein Umleitungsfahrplan eingerichtet. Infolge dessen wird in Gernrode die Haltestelle „Bahnhofstraße“ zur Haltestelle „Ernemannstraße“ verlegt. In Niederorschel erfolgt eine Verlegung der Haltestelle „Gernrode-Niederorschel, Bahnhof“ zur Haltestelle „Schule“.