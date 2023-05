Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und der Umgebung: Tipps für Berufspendler, Glasfaserausbau und vieles mehr

Verschiedene Untergründe eines Barfußpfades laden ein, die Fußreflexzonen zu trainieren. Dies ist auch wieder am Hohen Meißner möglich.

Die Straße Albaniplatz ist im Bereich der Stadthalle Göttingen bis voraussichtlich Dienstag, 13. Juni, voll gesperrt. Grund für die Sperrungen sind die Erneuerung der 110-Kilovolt-Hochspannungsleitungen des Energieversorgers. Im ersten Bauabschnitt wird der Abschnitt im Bereich Zufahrt von der Herzberger Landstraße bis voraussichtlich 26. Mai gesperrt sein. Im zweiten Bauabschnitt wird der südliche Bereich der Straße Albaniplatz vor der Stadthalle bis voraussichtlich 13. Juni gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Informationsabend zu neuem Glasfaseranschluss

Die Deutsche Telekom lädt in Breitenworbis zu einer Informationsveranstaltung ein. Thema am Donnerstag, 4. Mai, um 18.30 Uhr ist das neue Glasfasernetz in Breitenworbis. Roman Gebhardt, Regionalmanager der Telekom, stellt im Breitenworbiser Gemeindesaal das neue Ausbaugebiet vor und wie der Anschluss später ins Haus kommt.

TV-Koch Steffen Henssler kommt in die Lokhalle

Die Live-Show „Hensslers Schnelle Nummer – Live-Tour 2024“ ist am 5. April 2024 zu Gast in der Lokhalle Göttingen. TV-Koch Steffen Henssler präsentiert in der neuen Show viele, auch exklusive, Gerichte und verrät Tricks aus seiner Küche. Alles dreht sich darum, wie man ein einfaches, leckeres Gericht in kurzer Zeit ohne Vorkenntnisse zubereiten kann. Karten gibt es im Internet unter eventim.de.

Inge Holzapfel liest aus ihrem Buch „Ach du dickes Ei“

Mit Agathe wird es nie langweilig, sie ist ein ganz außergewöhnliches Huhn und sie hat einfach tausend tolle Ideen. Wer mehr über die Ideen und Abenteuer von Agathe erfahren möchte, ist am Donnerstag, 11. Mai, um 16 Uhr in das Familienzentrum Duderstadt in der Neutorstraße 6 eingeladen. Autorin Inge Holzapfel liest dann aus ihrem Bilderbuch „Ach du dickes Ei“. Die Lesung ist kostenfrei.

Barfußpfad am Hohen Meißner ist wieder geöffnet

Nach dem kalten Frühjahr ist der Barfußpfad am Hohen Meißner in die Saison gestartet. Die Werkstattmitarbeiter des Geo-Naturparks Frau-Holle-Land haben die ausgehöhlten Pfade wieder aufgebaut. Ebenso wurden die Stationen gereinigt und neu befüllt. Der Startpunkt ist am Jugenddorf Hoher Meißner. Informationen über den Pfad unter www.naturparkfrauholle.land.