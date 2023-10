Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und Göttingen

Eichsfelder Fans der Volksmusik sollten sich einen Konzerttermin in Heiligenstadt vormerken. In Göttingen kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Schäferfamilie kommt ins Eichsfelder Kulturhaus

Die Freunde der Volksmusik im Eichsfeld dürfen sich freuen, denn die Schäferfamilie geht in der Vorweihnachtszeit auf Tournee. Sie ist am Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Mit dabei sind die Königin der Volksmusik Angela Wiedl mit ihrer einzigartigen Stimme, Bruder Richard Wiedl und Urschäfer Uwe Erhardt. Die Schäferfamilie wird gemeinsam für viel alpenländische Weihnachtsstimmung sorgen. Karten für das Konzert gibt es im Reisebüro Wolf in der Heiligenstädter Wilhelmstraße und an der Kasse des Eichsfelder Kulturhauses.

Behinderungen auf der Kasseler Landstraße in Göttingen

Auf der Kasseler Landstraße in Göttingen starten am Dienstag, 24. Oktober, Bauarbeiten an der Bushaltestelle „Siekhöhenallee“ in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Zuge dessen kommt es zu Einschränkungen im Bereich der Kreuzung zur Otto-Brenner-Straße und zur Siekhöhenallee. Auf der Kasseler Landstraße, der Otto-Brenner-Straße und der Siekhöhenallee werden jeweils eine Fahrspur gesperrt. Die Arbeiten werden bis voraussichtlich Mittwoch, 8. November, abgeschlossen sein.

Deutsches Rotes Kreuz lädt zu Erste-Hilfe-Kurs ein

Der nächste Lehrgang zur Ausbildung in Erster Hilfe ist für Samstag, 28. Oktober, angesetzt. Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes lädt dazu in das Bürgerhaus in Dingelstädt ein. Der Kurs beginnt um 8 Uhr und endet um 16 Uhr. Die Kosten betragen 50 Euro. Interessenten können sich im Netz unter www.drk-eichsfeld.de anmelden.

Ausbildungsmesse am Freitag in Heiligenstädter Stadthalle

Zur Heiligenstädter Ausbildungsmesse mit über 40 Firmen und Behörden wird am Freitag, 20. Oktober, eingeladen. Die Türen der Stadthalle öffnen sich für Interessierte von 12 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung für den Besuch der Messe ist nicht erforderlich.

Noch freie Plätze für Pilgerfahrt nach Rom, Padua und Assisi

Zu einer Pilger- und Studienreise nach Rom, Padua und Assisi wird vom 16. bis 25. November eingeladen. Nähere Informationen zum Ablauf der Fahrt und das Anmeldeformular gibt es im Pfarrbüro in Hüpstedt. Das Büro ist unter Telefon 036076 / 444 58 erreichbar.

