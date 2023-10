Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und seiner Nachbarschaft

Ein Nachmittag für Vater und Kind, eine Lichterprozession, eine Buchlesung und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld und den Nachbarregionen kurz und knapp.

Vater-Kind-Nachmittag im Familienzentrum

Einen gemeinsamen Nachmittag für Väter und ihren Nachwuchs bietet das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt. Am Samstag, 28. Oktober, haben Papas von 14.30 Uhr bis 18 Uhr die Gelegenheit, mit ihren Kindern zu basteln, zu spielen, zu kochen und Erfahrungen mit anderen Vätern auszutauschen. Die Leitung hat der Lebensberater und Stress-Coach Andreas Eichner. Der Teilnahmebetrag beläuft sich auf sechs Euro pro Erwachsenem und zwei Euro pro Kind. Anmeldung bis zwei Werktage vor der Veranstaltung unter der Telefonnummer 036075/690072 oder per E-Mail an die Adresse familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Buchlesung über Erziehung in der Stadtbibliothek

Im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek Heiligenstadt liest die Journalistin Christine Bose am Dienstag, 24. Oktober, um 19 Uhr aus dem Buch „Kindererziehung Anno 1900 – Ein Anstandsbüchlein“ und lädt ihre Zuhörer zum Schmunzeln und Nachdenken ein. Erzählt wird die Geschichte des artigen Mariechens und des unartigen Emil.

Lichterprozession durch Beuren

Jugendliche der Pfarrei Leinefelde, die im August beim Weltjugendtag in Lissabon waren, gestalten am Samstag, 28. Oktober, eine Lichterprozession durch Beuren. Nach dem Vorbild der Prozession in Fatima/Portugal laden sie alle Altersgruppen zu besinnlicher Atmosphäre und meditativen Gesängen ein. Der Beginn ist um 19.30 Uhr in der Kirche „St. Pankratius“.

Kastanienspenden im Eichsfeld-Klinikum willkommen

Das Wildgehege des Eichsfeld-Klinikums in Reifenstein sucht erneut fleißige Kastaniensammler. Bettina Rothert, Gärtnerin und Tierpflegerin, nimmt auch in diesem Jahr wieder gesammelte Kastanien für das Damwild entgegen. Sie können vor Ort beim Gehege abgegeben werden, teilt das Eichsfeld-Klinikum mit.

Herzberger Landstraße in Göttingen gesperrt

Nach Informationen der Stadt Göttingen wird die Herzberger Landstraße ab Montag, 6. November, bis voraussichtlich Samstag, 11. November, um 15 Uhr zwischen den Rohnsterassen und Knochenmühle voll gesperrt. Grund sind Baumpflegearbeiten. Die Zufahrt zum Parkplatz Rohnsterassen sei gewährleistet, heißt es.