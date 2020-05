Unser Foto zeigt eine Schafherde in Baden-Württemberg, die durch einen Wald geführt wird.

Lämmer gestohlen

Zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 9 Uhr am Freitag haben Diebe im Eichbach in Heiligenstadt drei neugeborene braune Schaflämmer. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die Lämmer befanden sich mit den Muttertieren auf einer eingezäunten Weide. Der Wert der Tiere wird mit etwa 200 Euro angegeben. red