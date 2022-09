Landesausscheid der Thüringer Jugendfeuerwehr

Dingelstädt. In Dingelstädt ist das Eichsfeld Co-Gastgeber

Die Thüringer Jugendfeuerwehr veranstaltet kommenden Samstag, 17. September, ihren Landesausscheid. Die Veranstaltung ist alle zwei Jahre an einem anderen Austragungsort im Freistaat. Und in diesem Jahr hat die Kreisjugendfeuerwehr Eichsfeld die Rolle als Co-Gastgebers beziehungsweise -ausrichters mit übernommen, teilt Kreisjugendfeuerwehrwart Philipp Beck mit. Der ganztägige Wettbewerb findet im Stadion in Dingelstädt, Aue 21, statt. Zu diesem reisen aus ganz Thüringen Mannschaften an, um in vier Wettbewerben einen Landessieger zu ermitteln.

Zwischen 9 und 11.30 Uhr gibt es an diesem Tag die Trainingsläufe in den einzelnen Disziplinen im sportlichen Teil, parallel hierzu werden die anderen Bestandteile der jeweiligen Wettbewerbe abgelegt und absolviert, so Philipp Beck. In der Mittagszeit gegen 12.30 Uhr wird es die offizielle Eröffnung mit Landrat Werner Henning (CDU), Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU), dem Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Helmut Möller, Vertretern des Thüringer Feuerwehrverbandes und Vertretern der Thüringer Jugendfeuerwehr geben. Ab 13 Uhr beginnen die Wertungsläufe in den jeweiligen Disziplinen in den sportlichen Teilen. Gegen 16 Uhr ist die Siegerehrung.