Landesstraße in Wüstheuterode voll gesperrt

Wüstheuterode. Ursache sind Arbeiten an der Trinkwasserversorgung.

Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs sind, müssen sich kurzfristig auf Umwege einstellen. Aufgrund von Bauarbeiten an der Trinkwasserversorgung ist ab Dienstag, 13. September, bis voraussichtlich Mittwoch, 14. September, die Landesstraße 1074 zwischen Wüsheuterode und Vatterode voll gesperrt. Die Umleitung führt über Mackenrode, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.