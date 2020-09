Landgemeinde Dingelstädt stellt sich erstmals Wettbewerb

Am Montag fiel in Dingelstädt der Startschuss für das Stadtradeln. Mit dabei waren neben Bürgermeister Andreas Fernkorn (links) und Mitgliedern des Stadtrates auch einige Bürger.

Eifrig Kilometer sammeln können ab jetzt die Einwohner der Landgemeinde Dingelstädt, denn die Orte beteiligen sich erstmals an der Aktion „Stadtradeln“. Am Montag fiel der Startschuss. Die ersten Kilometer erradelten rund 35 Frauen und Männer, darunter Bürgermeister Andreas Fernkorn, Stadtchef Siegfried Fahrig, Silberhausens Ortschaftsbürgermeister Michael Groß (alle CDU), Vertreter aller Stadtratsfraktionen, Jutta Hübner, die die Stadt beim Aufbau eines Gesundheitsnetzwerkes unterstützt, einige Bürger sowie Annelie Zapfe, Ansprechpartner in der Landesvertretung in Brüssel. Laut Michael Groß kamen so schon einmal um die 1200 Kilometer zusammen.