Landkreis Eichsfeld erhält 2,3 Millionen Euro

Eichsfeld. Mittel sollen Mehraufwand für Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge decken helfen.

Lange hat der Landkreis Eichsfeld auf die zugesagten Mittel vom Land für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge gewartet. Der Bund hatte den Ländern Zusatzmittel bewilligt. Die Summe von 49,5 Millionen Euro stellt per Gesetz, das am 27. Oktober in Kraft trat, der Freistaat den Kommunen zur Verfügung. Auf den Landkreis Eichsfeld entfällt die Summe von 2.345.821,32 Euro. Sie soll noch diese Woche gezahlt werden.