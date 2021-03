Landkreis Eichsfeld erlässt keine neue Corona-Verfügung zu Kitas

Eichsfeld. Kindergärten müssen Notbetrieb sichern. Landrat appelliert aber an Eltern, ihre Kinder am Gründonnerstag zu Hause zu behalten, wenn möglich.

Eine neue Allgemeinverfügung in Sachen Kindergärtenöffnung wird es im Eichsfeld vorerst nicht geben. Das hat Landrat Werner Henning (CDU) auf Nachfrage bestätigt. „Die Schulen sind in den Ferien, und der Notbetrieb in den Kindergärten muss ohnehin gewährleistet sein“, sagte er.

Alles zur Corona-Lage in Thüringen in unserem Liveblog.

Bis zum Dienstag habe man mehrere Tage unter dem Inzidenzwert von 200 gelegen. „Nach der bisherigen Logik würde uns ein Tag in der 7-Tage-Folge fehlen, um die Allgemeinverfügung einfach auslaufen lassen zu können“, so Henning. Seit 11. März sei aber der fachaufsichtliche Erlass des Thüringer Gesundheitsministeriums dahingehend geändert worden, dass man jetzt nur noch von „Empfehlung“ spricht.





„Wir würden also gern noch die nächsten ohnehin freien Tage abwarten wollen, bevor wir – notgedrungen – eine neue Allgemeinverfügung mit Schließungsentscheidungen erlassen.“ Hierbei müsse man immer bedenken, dass diese dann weit voraus Wirkung entfaltet und gegebenenfalls auch die Schulöffnung nach den Ferien in Frage stelle. Dennoch empfehle er, wem irgendwie möglich, sein Kind am Gründonnerstag noch zu Hause zu behalten. „Keine Allgemeinverfügung zu erlassen, bedeutet noch lange nicht, dass ein jeder sein Kind zwingend in den Kindergarten bringen muss“, so Henning.

