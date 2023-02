Landkreis Eichsfeld sucht Vertrauensleute zur Schöffenwahl

Eichsfeld. Interessierte können sich jetzt beim Landratsamt in Heiligenstadt bewerben. Vertrauensleute müssen einige Voraussetzungen erfüllen.

Um die Schöffenwahl durchführen zu können, sucht der Landkreis Eichsfeld Vertrauensleute für mehrere Wahlausschüsse. Diese Frauen und Männer sollen dann die Schöffen und Jugendschöffen für das Amtsgericht in Heiligenstadt wählen. Jeder Wahlausschuss tritt dafür einmal zusammen.

Wie das Landratsamt mitteilt können sich Bürgerinnen und Bürger als Vertrauensleute bewerben, wenn sie zwischen 25 und 69 Jahre alt sind, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und außerdem ihren Wohnsitz im jeweiligen Amtsgerichtsbezirk haben.

Interessierte Bürger die da Amt übernehmen wollen, können sich bis zum 10. März schriftlich bewerben. Eine formlose Bewerbung, die den Namen des Bewerbers, die Anschrift, das Geburtsdatum, den erlernten Beruf sowie die aktuelle Tätigkeit enthält, reichen aus.

Durch den Kreistag des Landkreises Eichsfeld sollen die Vertrauensleute dann in der Sitzung am 29. März gewählt werden. Übersteige die Bewerberzahl die Zahl der in die Vorschlagsliste aufzunehmenden Personen, so habe der Kreisausschuss im Wege eines Losentscheides die Frauen und Männer zu bestimmen, die in die im Kreistag abzustimmende Liste aufzunehmen sind, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.

Die Bewerbungen sind zu richten an: Landkreis Eichsfeld, Büro des Landrates, Gremien und Öffentlichkeitsarbeit, Friedensplatz 8, in 37308 Heilbad Heiligenstadt oder per E-Mail an: kreistag@kreis-eic.de. Bei Fragen kann man sich auch an die genannte Mailadresse wenden beziehungsweise an Tel. 03606/650105.