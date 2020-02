Landrat ist sauer: Straßensanierung wieder verschoben

Seit kurz nach der Kreisreform 1994 findet das Treffen der Behördenleiter des Eichsfeldes bereits statt. So kamen sie am Montag zum 26. Mal zum traditionellen Mariä-Lichtmess-Treffen auf dem Scharfenstein zusammen, um über verschiedene Themen zu sprechen. Dabei hatte Landrat Werner Henning (CDU) ein besonders Anliegen, zu dem er auch dem Thüringer Ministerpräsidenten einen Brief schickte.

Dabei geht es um die Landesstraße L 1007 zwischen Martinfeld und Ershausen. Seit gut 25 Jahren werde er im Versatz von zwei bis drei Jahren immer wieder hingehalten, was die Sanierung dieser Straße betrifft. Es gebe immer wieder Zusagen, aber nichts passiere. „Das lasse ich mir nicht unwidersprochen gefallen“, sagte er am Montag.

Verkehr wie auf einer Bundesstraße

„Wenn das gesetzte Datum naht, erfolgt jedes Mal eine Absage mit der immer gleichen Begründung auf nicht ausreichendes Geld. So sollte im Dezember des zurückliegenden Jahres die Ausschreibung der Vergabeleistungen erfolgen. Jetzt war wieder seitens Ihrer Behörden zu hören, dass das Vorhaben erneut verschoben werden müsste“, schreibt der Landrat im Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Diese Straße sei, schreibt er, die Hauptverbindung zwischen den Mittelzentren Eschwege und Heiligenstadt und müsste eigentlich – den üblichen Kriterien folgend – im Range einer Bundesstraße sein. Sie werde entsprechend frequentiert. Wegen der hohen Verkehrsbedeutung habe sich die Gemeinde vor einigen Jahren dazu bereit erklärt, den straßenbegleitenden Radweg zur Hälfte aus der Gemeindekasse zu zahlen. „Man nannte das ein Modellprojekt – meines Wissens das erste dieser Art in Thüringen, nach welchem das Land seine Baulastträgerschaft über den zur Straße gehörenden Radweg so überaus billig auf die Gemeinde abwälzte.“

Die schlechteste Straße im Eichsfeld

Es sei, mit Verlaub, die schlechteste Straße im Eichsfeld und da müsse sich nun bald etwas tun. Werner Henning ist vor allem aber enttäuscht. „Für mich ist diese Straße mittlerweile zu einer Grundsatzfrage im Vertrauensverhältnis zur Landesebene geworden“, schreibt er an den Ministerpräsidenten und machte das auch noch einmal beim Treffen auf dem Scharfenstein deutlich. „Ich lege großen Wert auf Verlässlichkeit, um die ich mich auch selbst stark gegenüber jedermann bemühe. Dieses Verhalten Ihrer Behörden nehme ich nicht mehr hin und bestehe jetzt auf die Einlösung der immer wieder gegebenen Versprechen.“

Enttäuscht ist auch Ronald Leonhardt, Bürgermeister der Gemeinde Schimberg, zu der auch Ershausen und Martinfeld gehören. „Wir waren so glücklich, als uns die Ministerin Keller und der Straßenbauamtsleiter im vergangenen Jahr zusagten, im nächsten Jahr wird gebaut“, sagte er am Dienstag. „Umso enttäuschender ist es, dass wir nun wieder einmal an der Nase herumgeführt wurden. Man hat keine Geduld mehr irgendwann. Die Leute verstehen das auch nicht mehr, dass man uns hier unten abschneidet und immer wieder hängen lässt.“ In seiner Zeit als Bürgermeister der Gemeinde habe er unzählige Besprechungen mit dem Landesamt für Bau und Verkehr zu diesem Thema geführt, hatte Zusagen bekommen, wurde wieder vertröstet. „Das, was da in den letzten Jahren passiert ist, ist das Ehrenamt mit Füßen zu treten“, findet er harte Worte.

Vier Ausbauprojekte im Eichsfeld sind aufgeschoben

So wie der Ausbau der Landesstraße zwischen Martinfeld und Ershausen ist auch die Erneuerung der Kreisstraße 244 zwischen Deuna und Sollstedt erneut verschoben worden. Der erste Bauabschnitt des Ausbaus der Kreisstraße zwischen Uder und Lutter ist hingegen im Förderprogramm Straßenbau 2020 gar nicht aufgenommen. Ebenso wenig die Erneuerung der Brücke über die Unstrut in Helmsdorf.

Das bedeutet, dass alle vier Anmeldungen für Förderungen von Straßenbaumaßnahmen aus dem Eichsfeld für das Investitionsjahr 2020 verschoben oder gar nicht aufgenommen worden sind.