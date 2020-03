Landrat verfügt Einschränkungen für Veranstaltungen

Nach den beiden bestätigten Corona-Fällen am Wochenende gab es am Montag laut Kreisverwaltung im Eichsfeld keinen weiteren Erkrankten. Landrat Werner Henning (CDU) verfügte am Montagnachmittag mit sofortiger Wirkung, dass öffentliche oder private Veranstaltungen mit 50 und mehr Personen im gesamten Kreis untersagt sind. Solche mit unter 50 Personen müssen unter Vorlage einer Risikobewertung angezeigt werden. Die Anzeige hat schriftlich an das Landratsamt Eichsfeld – der Landrat/Verwaltungsstab – Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt oder elektronisch an kgs@kreis-eic.de mit einer Frist von fünf Tagen vor der Veranstaltung zu erfolgen.

Zudem werden alle Verwaltungsgebäude des Landkreises ab Mittwoch für Besucher geschlossen. Bis vorerst 19. April sind die bekannten Öffnungszeiten ungültig. Es bestehe die Möglichkeit, für notwendige Anliegen wie Kraftfahrzeugzulassungen oder Führerscheine telefonisch oder per E-Mail Termine zu vereinbaren. Es wird dringend von nicht erforderlichen Besuchen abgeraten. Alle Sporthallen sind bereits ab Dienstag für jegliche Veranstaltungen geschlossen.

In der Stadt Leinefelde-Worbis bleibt die gesamte Verwaltung ab sofort bis auf Weiteres geschlossen, entschied der Krisenstab. Zu sind Bürgerbüros, Bibliotheken und die Rathäuser in Leinefelde und Worbis. Ebenso das Leinebad, die Wipperwelle, der Leinesportpark, die Turnhalle Beuren und das Ohmbergstadion. Auch die öffentliche Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser sei ab sofort nicht möglich. Die Stadtratssitzung am 30. März finde unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wie es heißt, sind auch alle Veranstaltungen in der Obereichsfeldhalle bis Ende April abgesagt. Hochzeiten, die bereits im Standesamt angemeldet seien, würden mit einer Höchstzahl von zehn Gästen inklusive Brautpaar durchgeführt.

In Dingelstädt rotieren Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) und sein Team. Wie es heißt, ist das Rathaus bis auf Widerruf nur telefonisch erreichbar, ebenso das Bürgerbüro. Bei der Beurkundung von Sterbefällen oder wenn es um dringende Ausweissachen geht, ist telefonische Anmeldung nötig. Derweil, so Verwaltungsleiter Michael Groß, greife der Notfallplan mit Schichtsystem in der Verwaltung, auch Homeoffice werde genutzt. Er und der Bürgermeister arbeiten in den nächsten fünf Wochen im Wechsel – einer zuhause, der andere im Rathaus. Telefonisch sind beide erreichbar. Die Stadtratssitzung am 24. März findet statt. Was die Schließung der Kindergärten angeht, so Groß, hätten die Eltern Verständnis gezeigt, zahlreiche Kinder blieben bereits am Montag daheim. Um rechtliche Fragen zu klären, setzte sich die Verwaltung mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband, dem Städte- und Gemeindebund sowie dem Innenministerium in Verbindung. „Zur Erstattung der Gebühren konnte noch keine Aussage getroffen werden, an einer Lösung wird dort gearbeitet“, sagt Groß.

Im kommunalen Kindergarten Bummi werden 144 Steppkes betreut, hier gibt es nun eine Notgruppe für maximal 15 Kinder. In diese können nur die aufgenommen werden, bei denen beide Elternteile in systemrelevanten Berufen arbeiten. Die Mütter und Väter müssen nachweisen, wer ihr Arbeitgeber ist.

Auf einen anderen sensiblen Bereich weist der Verwaltungschef zudem hin: auf Bestattungen. Was die 50-Personen-Grenze angehe, könnte auch hier keine Ausnahme gemacht werden, „drinnen wie draußen“. „Nicht jede Entscheidung ist auf den ersten Blick nachvollziehbar, aber sie wurden mit Weitsicht getroffen. Es gibt auch unpopuläre, aber sie sind notwendig“, so Groß.

In Wüstheuterode blieben bereits am Montag Grundschule und Kindergarten geschlossen, wie Thomas Heddergott, Chef der Verwaltungsgemeinschaft Uder, bestätigte. Das sei notwendig gewesen, weil es in einem Ort des Einzugsgebietes der Schule einen bestätigten Corona-Fall gegeben habe. Dienstag soll es eine Beratung zu Notfallgruppen in den Kindertagesstätten geben. In gemeindeeigenen Einrichtungen in den VG-Orten sollen keine öffentlichen Veranstaltungen mehr sein. Für Wüstheuterode und Uder, hier ist auch die Bücherei zu, stand das Montag fest. Dass die anderen Dörfer ebenso entscheiden, davon geht Heddergott aus: „Es gibt noch viele Fragen.“ Heddergott betonte nochmals, dass sich Urlaubsrückkehrer unbedingt auf der Internetseite des Robert-Koch-Institutes zu den Risikogebieten informieren und beim Gesundheitsamt melden sollen. Auf der VG-Homepage wird zur Situation informiert.

Laut Andrea Stützer, Geschäftsführerin der Katholischen Altenpflegeheime Eichsfeld gGmbH, sind seit Montag die Tagespflegen Hospital Zum heiligen Geist in Heiligenstadt sowie Heilige Louise in Dingelstädt zu. Ein Besucherverbot gelte für die Altenheime der Gesellschaft in Dingelstädt, Heiligenstadt, Birkenfelde, Küllstedt und Niederorschel. Bei Härtefällen sollten sich Angehörige melden, dann werde das Anliegen geprüft.