Langer Stau nach schwerem Unfall auf A7

Göttingen. Auf der A7 bei Göttingen kam es am Freitag zu einem schweren Unfall. Es bildete sich ein langer Stau.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 7 in Richtung Kassel ist am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr eine Autofahrerin aus dem Landkreis Göttingen schwer verletzt worden. Die Frau wurde in eine Klinik eingeliefert. Ein weiterer Autofahrer erlitt ersten Informationen zufolge vermutlich leichte Verletzungen. Auch er kam ins Krankenhaus.

Aktuell sei die A 7 ab der AS Göttingen noch gesperrt, hieß es von der Polizei. Grund sind die Bergung der Fahrzeuge und noch zu leistende Reinigungsarbeiten. Der Rückstau beträgt etwa zehn Kilometer. Die Autobahnpolizei empfiehlt, den Bereich zu umfahren.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau an der AS Göttingen auf. Kurz danach kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem von hinten auf dem mittleren Fahrstreifen herannahenden Skoda. Bei dem Aufprall wurde die Autofahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Der Skoda prallte in die Mittelschutzplanke, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.