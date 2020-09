Laster blockiert Ausfahrt der Autobahn 38

Ein mit Kunststoffpaletten beladener Lkw kam am frühen Mittwochmorgen auf der A 38 in Fahrtrichtung Göttingen von der Fahrbahn ab.

Heiligenstadt. Ein mit Kunststoffpaletten beladener Lkw kam am frühen Mittwochmorgen auf der A 38 in Fahrtrichtung Göttingen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach an der Anschlussstelle Heiligenstadt die Leitplanke der Ausfahrt und kippte auf die Seite. Der verletzte Fahrer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Aus einem beschädigten Kraftstofftank des Unfallfahrzeuges trat Diesel aus. Die um 2.54 Uhr alarmierte Feuerwehr aus Heiligenstadt stoppte die Ausbreitung und fing auslaufenden Diesel auf.