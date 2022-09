Lebensmittelindustrie im Eichsfeld sucht Auszubildende

Eichsfeld. Es gibt noch über 300 freie Ausbildungsplätze Plätze im Landkreis Eichsfeld. Jens Löbel von der NGG-Region Thüringen appelliert an die Jugendlichen.

Im Landkreis Eichsfeld sind nach Auskunft der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) noch 52 Prozent der Ausbildungsplätze in der Ernährungsindustrie unbesetzt. Jens Löbel von der NGG-Region Thüringen appelliert an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, sich gerade auch in der Lebensmittelbranche umzusehen, weil dort die Chancen derzeit hoch sind, ein passendes Angebot zu finden: „Vom Süßwarentechnologen bis zur Chemielaborantin – die Ernährungsindustrie bietet abwechslungsreiche Berufe bei solider Bezahlung.“

Mit rund 2100 Beschäftigten allein im Landkreis Eichsfeld sei die Branche ein „wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region“, so Löbel. „Wer hier lernt, hat später einen krisenfesten Job. Gegessen und getrunken wird immer. In der Coronapandemie haben viele Lebensmittel- und Getränkehersteller auf Hochtouren gearbeitet – während andere Branchen ihre Beschäftigten in Kurzarbeit schicken mussten“, betont der Gewerkschafter. Gefragt sei insbesondere die Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Mit diesem Abschluss in der Tasche hätten Gesellen gute Karten auf dem Arbeitsmarkt, ist Löbel überzeugt.

Weitere Informationen zur Ausbildung unter: www.ausbildungsstart.ngg.net