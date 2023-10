Leinefelde: 32-Jähriger wird gleich mehrfach auffällig

In Leinefelde wurde in der Nacht auf Samstag ein Mann gleich mehrfach auffällig.

Leinefelde. In Leinefelde trafen Polizeibeamte in der Nacht auf Samstag auf einen alten Bekannten. Der Mann musste sich mehrfach verantworten.

In der Leinefelder Bahnhofstraße kontrollierten Polizeibeamte am Freitag um 23.35 Uhr einen 32-jährigen polizeibekannten Mann. In dessen Umfeld wurde ein ungesichert abgestelltes und fahrbereites schwarzes Pedelec vom Typ „Kayza Hydric 4“ festgestellt, welches ihm zuzuordnen war. Für dieses konnte er jedoch keinen Eigentumsnachweis erbringen, teilt die Polizei mit.

Da der Mann schon mehrfach wegen Diebstahls von Fahrrädern in Erscheinung getreten ist, wurde gegen ihn Anzeige erstattet und das Pedelec sichergestellt. Bei der Durchsuchung des 32-Jährigen wurden auch noch diverse Drogen aufgefunden und sichergestellt. Auch hierfür wird er sich im Rahmen einer separaten Anzeige zu verantworten haben.

Etwa eine Stunde später beobachtete ein Zeuge den Mann, als dieser im Leinefelder Schlehenweg ein ungesichert abgestelltes Fahrrad entwenden wollte. Durch lautes Rufen konnte er den Dieb davon abhalten. Der 32-Jährige bedrohte und beleidigte den Zeugen. Danach entfernte er sich vom Tatort. Auch in diesem Fall wurde gegen ihn Anzeige erstattet, so die Polizei.