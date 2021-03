Leinefelde baut weitere 20 Garagen

Alexander Nolte vom Bauhof der Stadt Leinefelde-Worbis hat am Dienstag mit den Erdarbeiten für den Garagenbau in der Heinestraße in Leinefelde begonnen.

Alexander Nolte vom Bauhof der Stadt Leinefelde-Worbis hat am Dienstag mit den Erdarbeiten für einen Garagenneubau in der Heinestraße in Leinefelde begonnen. Hier entstehen 20 Garagen, die durch die Stadt in Eigenleistung errichtet werden. Bauherr ist die Kommunale Liegenschaftsverwaltung Leinefelde-Worbis. Mit eingebracht hat sich auch die Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH, deren Planerin Marion Weise die Bauanzeige erarbeitete. Die Garagen dienen dazu, den Leerzug jener „An der Ohne“ zu vollziehen. An dieser Stelle soll das Kerngelände der Landesgartenschau 2024 entstehen. Nächster Schritt ist ein Garagenneubau am Ulmenweg, und ein Investor baut 255 Garagen am „Pfaffenstieg“.