Gottesdienste sind in dieser Woche in St. Maria Magdalena Leinefelde nicht möglich.

Leinefelde: Gottesdienste vorübergehend in Alter Kirche

Leinefelde. Auch Gotteshäuser sind vor Heizungsschäden nicht gefeit:

In der Leinefelder Pfarrkirche St. Maria Magdalena gibt es momentan ein Problem mit der Heizung. „Die Technik ist defekt“, teilt der Leinefelder Pfarrer Gregor Arndt mit. Aber deswegen sollen die Gottesdienste nicht ausfallen. Sie werden kurzerhand und vorübergehend in die Alte Kirche gleich gegenüber der Magdalenenkirche verlegt.

Das gilt zunächst ab diesem 4. Adventssonntag, 18. Dezember, bis einschließlich Freitag, 23. Dezember. „Die Christmetten werden am 24. Dezember um 18 und 22 Uhr aber wieder in der Pfarrkirche gefeiert“, bleibt Pfarrer Arndt optimistisch, dass der Defekt an der Heizungsanlage bis dahin wieder behoben sein wird.