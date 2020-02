Leinefelde-Worbiser Stadträte dürfen vielerorts in den Ortsteilräten sitzen

In einem Ortschaftsrat beziehungsweise einem Gemeinderat sitzen die gewählten Vertreter der Bürger zusammen, beraten über Beschlüsse, tauschen sich aus und stimmen ab. Solche Zusammenkünfte sind an sich öffentlich, jeder Bürger darf zuhören. Dazwischenreden ist meist nicht gewünscht, dafür gibt es die „Bürgerfragestunde“ oder „Anfragen der Bürger“ auf der Tagesordnung. Ist der öffentliche Teil zu Ende, müssen alle, außer die gewählten Ratsmitglieder, den Raum verlassen. So weit, so gut.

Nun hatten sich Mitte Dezember vergangenen Jahres einige Mitglieder des Stadtrates der Stadt Leinefelde-Worbis aus dem Ortsteil Breitenholz überlegt, dass es dem Wissenstransfer dienen würde, wenn sie an den Ortsteilräten beratend teilnehmen dürfen, in deren Ort sie wohnen. Und zwar an öffentlichen und nicht-öffentlichen Sitzungsteilen dieser Räte, obwohl sie eigentlich nicht Teil dieser Gremien sind. Das sollte das Rede- und Antragsrecht beinhalten, aber nicht das Stimmrecht.

„Aus der Möglichkeit zur Teilnahme kann ein positiver Informationsfluss und damit einhergehend ein Gremien übergreifender Wissensaustausch zwischen den behandelten ortsteilspezifischen Themen erfolgen“, heißt es in der Sachdarstellung einer entsprechenden Beschlussvorlage. Ziel sei es unter anderem, Informationsdefizite für die jeweiligen Gremien und somit in der Folge auch für die Bürger des Ortsteils zu vermeiden.

Der Beschluss ging in den vergangenen Wochen in die einzelnen Ortsteilräte, wurde dort besprochen und diskutiert. In Birkungen, Wintzingerode, Kaltohmfeld, Hundeshagen, Breitenbach und Beuren entschieden sich die Ratsmitglieder einstimmig für die Aufnahme der Stadtratsmitglieder in ihre Reihen. In Breitenholz gab es eine Gegenstimme, jedoch dürfen nun auch hier die Stadträte mit im Ortsteilrat sitzen.

In Kallmerode, Worbis und Leinefelde hingegen gab es ein ganz gegenteiliges Votum. Hier entschieden sich die Ortsteilräte einstimmig gegen eine Aufstockung um die Stadträte in ihren Sitzungen. Die Ortsteilratssitzung in Kirchohmfeld musste leider ausfallen. Dort wird am nächsten Termin über den Beschluss abgestimmt, der in allen Fällen nur während der Legislaturperiode 2019 bis 2024 gültig ist.