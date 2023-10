Leinefelde: Zeugensuche nach Unfallflucht

Leinefelde. In einem Leinefelder Parkhaus wird ein Pkw beschädigt, der Verursacher entfernt sich widerrechtlich. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bereits am Dienstag, 10. Oktober, kam es nach Informationen der Polizei in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in einer Tiefgarage in der Bahnhofstraße in Leinefelde. Dort hatte der Fahrer eines silbernen Opel Astra sein Fahrzeug abgestellt.

Nach dem Einkauf stellte er Beschädigungen an dem hinteren Kotflügel und beiden Türen der Beifahrerseite fest. Zum Zeitpunkt des Verlassens des Autos war die Parkmöglichkeit neben dem geschädigten Fahrzeug nicht belegt. Der unfallverursachende Pkw entfernte sich entgegen der ihm obliegenden Pflichten widerrechtlich vom Unfallort.

Die Polizeiinspektion Eichsfeld sucht Zeugen, die zur Verkehrsunfallflucht sachdienliche Hinweise geben können. Entsprechende Angaben zur Tat werden unter der Telefonnummer 03606/6510 (Aktenzeichen: 0264680) entgegengenommen. red