Leinefelder Kirmesumzug endet für einen Kutscher im Krankenhaus

Leinefelde. Beim Leinefelder Kirmesumzug schreckte laute Musik ein Pferdegespann auf. Der Kutscher musste nach einem Sturz ins Krankenhaus.

Für einen Kutscher ist ein Kirmesumzug am Sonntagnachmittag in Leinefelde im Krankenhaus geendet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der 60-Jährige gerade das Faltdach der Kutsche einklappen, als die Pferde durch laute Musik aufgeschreckt wurden und durchgingen. Der Mann stürzte und wurde dabei verletzt. Bevor das Gespann im Nachbarort gestoppt werden konnte, beschädigte es noch ein geparktes Feuerwehrfahrzeug. Die Pferde blieben unverletzt.