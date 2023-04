Leinefelder Lämmerschwänze feiern wieder an Märtens Teich

Leinefelde. Die Leinefelder Lämmerschwänze laden im Juni zu ihrem Stadtfest an Märtens Teich ein. Das Angebot für Kinder mit Spielwiese wird ausgebaut.

Das Stadtfest der Leinefelder Lämmerschwänze findet in diesem Jahr wieder an zwei Tagen statt. Am 3. und 4. Juni wird wieder an Märtens Teich eingeladen. „Wir haben leider keinen Rummel hinbekommen“, berichtete Natalie Hünger, Leiterin des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus und Kultur der Stadt Leinefelde-Worbis, den Ortsteilräten von Leinfelde am Dienstag in deren Sitzung. Der Grund dafür ist, dass man keinen Anbieter gefunden habe. Aber Hünger hatte auch gute Nachrichten, denn neben den Konzerten wird es wieder eine Kinderwiese mit Spielgeräten und mehr für die Mädchen und Jungen geben. „Das Angebot dehnen wir auf Wunsch der Eltern auf beide Tage aus“, so Hünger.