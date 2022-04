Leinefelde. Der Erlös kommt der Jugendfeuerwehr zu Gute.

Zum Maibaumsetzen wird am Samstag von Verein und Einsatzabteilung der Leinefelder Feuerwehr eingeladen. Ab 18 Uhr setzt sich der Umzug vom Gerätehaus in Richtung Saal Eichsfelder Hof in Bewegung. Wie in der Vergangenheit wird dieser versteigert. Der Erlös kommt wieder der Jugendfeuerwehr zu Gute.