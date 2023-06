Leinefelder Nachwuchsbotaniker auf „Krautschau“

Leinefelde. Die Kinder der Konrad-Hentrich-Schule Leinefelde halten in einem besonderen Projekt nach Wildkräutern Ausschau. Allerdings suchen sie jene nicht auf der Wiese.

Jede Woche treffen sich die „Wilden Kids“ der Grundschule Konrad-Hentrich in Leinefelde zum Erforschen und Lernen in der Natur. Die Kinder lernen gemeinsam mit der Umwelt- und Naturpädagogin Katharina Molnar die Welt der Wildkräuter kennen, die von vielen fälschlicherweise als Unkräuter betrachtet werden. Aber damit nicht genug. Auch die Welt der Insekten und Vögel wird erforscht.

Dabei bleibt es allerdings nicht nur beim bloßen Suchen und Betrachten. „Wir haben schon viele Kräuterrezepte ausprobiert und zudem Kosmetik aus Wildkräutern hergestellt. Aber auch die Insekten spielen eine große Rolle. In der letzten Woche haben wir eine Wurmkiste gebaut, dort beobachten wir, wie nützlich beispielsweise Regenwürmer für unsere Böden sind“, erläutert die Pädagogin.

Pflanzen besonders widerstandsfähig

Auch berichtet sie von der Beteiligung an bekannten Aktionen des internationalen Naturschutzes: „In dieser Woche haben wir uns an der Aktion `Krautschau´ beteiligt. Wir sind mit Pflanzenbestimmungsbüchern durch die Stadt gelaufen und haben nach Pflanzen in den Asphaltritzen Ausschau gehalten. Man glaubt gar nicht, wie viel Kraft in so einer Pflanze steckt und wie sie sich durch noch so kleine Ritzen hindurchquetscht.“

Außerdem seien diese Pflanzen besonders widerstandsfähig, der Asphalt und die Steine würden im Sommer ja unglaublich heiß. „Darüber hinaus gibt es dort sehr wenig Wasser, trotzdem haben wir einige interessante Pflanzen gefunden, sie mit Kreide umkreist und ihren Namen daneben geschrieben“, gibt die Pädagogin weiter zu Protokoll.

Als einer der Erfinder dieser speziellen Aktion gilt Boris Presseq. Der französische Botaniker hatte im Jahr 2019 den Einfall, Mauerritzen- und Pflasterfugenpflanzen zu bestimmen und deren Namen mit Kreide auf die Straße zu schreiben. So haben Kinder die Möglichkeit, spielerisch die Natur kennenzulernen. Über die sozialen Netzwerke verbreitete sich die Idee unter dem Schlagwort „Krautschau“ und ist so jetzt auch in Deutschland angekommen.

Die wichtigste Erkenntnis der jungen Nachwuchsbotaniker war, dass diese kleinen Pflanzen, die echte Rebellen sind, auch einen Lebensraum für kleine Insekten bieten. „Je intensiver wir in die Welt der Pflanzen eingetaucht sind, desto mehr kleine Insekten haben wir gefunden“, berichtet Pädagogin Molnar. Eine wunderbare Aktion, bei der Kinder sowohl Arten kennenlernen, als auch die Natur im urbanen Raum entdecken können.