Das Team "Leinefelder Lämmerschwänze" der Regelschule Konrad Hentrich in Leinefelde besteht aus (hinten von links) Linus May, Viktoria Fiedler und Jacob Schneegans sowie (vorn von links) Betreuerin Anja Hölscher, Charlotte Wahsner und Annabella Hartung. Sie wollen am Wochenende im Finale des Schülerkochpokals gewinnen.