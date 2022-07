Leinefelder wollen mehr soziales Miteinander

Leinefelde. An diesen Stellen „brennt“ es in der Leinefelder Südstadt:

Auf Einladung des Stadtteilbüros haben sich jetzt Anwohner aus der Südstadt zu einer ersten Bewohnerwerkstatt getroffen. „Alle Beteiligten konnten ihre Ansichten über den Stadtteil einbringen und es wurde angeregt und konstruktiv diskutiert“, sagt Stadtteilbürochef Markus Friedrich. „Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, alle ihnen wichtigen Themen anzusprechen.“

Sie waren aufgefordert, einerseits alle Qualitäten zu benennen, die zu einer lebenswerten Südstadt beitragen, und anderseits die Probleme darzustellen, die diese Entwicklung behindern. „Insgesamt waren sich die Teilnehmer einig, dass sie gerne in der Südstadt leben und sich gerade deshalb für Verbesserungen in den Bereichen, wo es noch Defizite, gibt einsetzen wollen“, bilanziert Friedrich.

Drei Themengebiete herausgearbeitet

Es wurden drei Themengebiete herausgearbeitet, in denen die Anwohner zukünftig eigene Pläne entwickeln wollen, um direkt mitzuwirken. So möchte man sich für ein besseres soziales Miteinander einsetzen und Problemen, wie dem geringen Engagement für den Stadtteil, Vereinsamung oder Nachbarschaftskonflikten etwas entgegensetzen. Auch wurden Ordnung und Sauberkeit sowie eine Verbesserung der Information über bereits vorhandene Angebote benannt. In den nächsten Treffen wird es darum gehen, weitere Lösungsansätze zu entwickeln. „Danach sollen Aktionspläne aufgestellt und gemeinsam umgesetzt werden.“ Friedrich lädt noch einmal alle Menschen aus der Südstadt ein, bei der Arbeit mitzuwirken. Auch die bisherigen Teilnehmer wollen ihrerseits um weitere Mitmachende werben. Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 13. Juli, um 18.30 Uhr im Mieterzentrum, Hahnstraße 2, geplant.