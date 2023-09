Lesung mit Bärbel Schäfer in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die Autorin Bärbel Schäfer kommt nach Heiligenstadt. In ihrem, aus dem sie liest, geht es um die Begegnung mit der Einsamkeit.

Einsamkeit ist für viele Menschen ein absolutes Tabuthema, das jedoch alle Alters- und Personengruppen betreffen kann. Die Emmaus Hospizdienste der EK Pflege wissen um die Relevanz und bieten daher die Möglichkeit, Bärbel Schäfer bei einer Lesung zu erleben. Diese findet am Mittwoch, 27. September, um 18 Uhr statt.

Die Autorin liest aus „Avas Geheimnis – Meine Begegnung mit der Einsamkeit“ und gewährt dabei berührende Einblicke, so Franziska Wehr von der Unternehmenskommunikation des Eichsfeld-Klinikums. In der Hospizarbeit begegneten die ehrenamtlichen Mitarbeiter diesem Thema immer wieder und wollten genau deshalb darauf aufmerksam machen.

Bärbel Schäfer geht in dem Buch einem Gefühl nach, das fast alle auf die eine oder andere Weise kennen – auch sie selbst. Aber was beutet Einsamkeit wirklich und wann macht sie krank? Und was kann man tun für jemanden, der aus der Welt gefallen scheint?

Der Eintritt zu dieser Lesung ist frei, jedoch freuen sich die Hospizdienste über Spenden. Veranstaltungsort ist die Aula der Bergschule St. Elisabeth in Heiligenstadt, Friedensplatz 5/6.