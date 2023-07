Letzte-Hilfe-Kurs im Eichsfeld für Angehörige, die Sterbende begleiten wollen

Eichsfeld. Unterstützung auf dem letzten Weg. Angeboten wird im Eichsfeld ein Kurs, für den sich Interessierte jetzt anmelden können.

Erste-Hilfe-Kurse kennt fast jeder, und viele haben einen solchen auch schon einmal absolviert. Weniger bekannt ist allerdings, dass es auch den Letzte-Hilfe-Kurs gibt. Denn Tod und Sterben sind heute immer noch Tabuthemen. Oft wird die Auseinandersetzung damit beiseitegeschoben.

Das Letzte-Hilfe-Kurskonzept wurde erst vor einigen Jahren von Georg Bollig, einem Palliativmediziner und Notarzt aus Schleswig, zusammen mit dem Wiener Palliativ-Care-Experten Professor Andreas Heller entwickelt. Palliative Care steht dabei für die Behandlung, Pflege sowie Betreuung schwerst kranker und sterbender Menschen und die Begleitung der Angehörigen.

Informationen über Hilfs- und Unterstützungsangebote

Die Pflegerische Leiterin des Spezialisierten Ambulanten Palliativ Versorgungsdienstes (SAPV) Christiane Raabe und Palliativpflegefachkraft Simone Senft sind als Kursleiterinnen „Letzte-Hilfe“ weitergebildet und bieten den Kurs nun nach der coronabedingten Unterbrechung wieder im Obereichsfeld an, sagt Florian Grewe, Sprecher des Duderstädter Krankenhauses St. Martini, dem „Hope“, das Ambulante Hospiz- und Palliativzentrum, angegliedert ist.

Der Kurs richtet sich an Angehörige, Verwandte oder Freunde, die einen lieben Menschen auf seinem letzten Weg begleiten wollen. „Hier erfährt man, wo man sich Unterstützung und Hilfe holen kann, sei es bei einem Pflegedienst oder dem Palliativdienst. Denn wichtig ist zu wissen, dass man in dieser schweren Situation nicht allein ist“, sagt Simone Senft. Die Begleiter sollen aber auch stark gemacht werden für ihr Tun, bestärkt und ermutigt werden. Und sie erfahren, wie wichtig Zuwendung ist, das Dasein für den Anderen oder einfach eine Hand zu halten.

Andererseits geht es auch um ganz praktische Tipps für die Begleitung zuhause. Denn viele wünschen sich, in der vertrauten Umgebung zu sterben. Und so wird sich unter anderem auch damit befasst, wie eine Mundpflege aussehen sollte, um das Durstgefühl zu lindern, oder was eine Hand- oder Fußmassage bringen kann.

„Die Hinwendung zu Kranken und deren Angehörigen, das Lindern von Schmerzen, Trost im Leid und Begleitung im Sterben sind zentrale Grundsätze unseres Leitbildes als christlicher Palliativdienst“, erklärt Christiane Raabe. Und Simone Senft ergänzt: „Das Kurskonzept passt dazu, diese Werte weiterzutragen.“ Und der Tod und die Auseinandersetzung mit dem Sterben gehören nun einmal zum Leben dazu.

„Wohl jeder wünscht sich den ,friedlichen Tod’ – abends einzuschlafen und nie wieder aufzuwachen. Bei knapp 900.000 Sterbefällen im Jahr wird diese Vorstellung aber gerade mal in zwei Prozent der Fälle Realität. Viel öfter ist das Sterben ein längerer, herausfordernder und oft belastender Prozess“, weiß Florian Grewe und auch, dass sich viele Menschen unvorbereitet damit auseinandersetzen müssen.

Überwinden der eigenen Ängste und Unsicherheiten

Und da sind dann auch die eigenen Ängste und Unsicherheiten. Genau da will der Letzte-Hilfe-Kurs ansetzen. Die Kursleiterinnen vermitteln Basiswissen zum Sterben, geben Rat und Anregungen für die Bewältigung herausfordernder Momente und liefern Denkanstöße – auch für Fragen der Vorsorge mit Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. „Gezeigt wird auch ein Kurzfilm, der veranschaulicht, was im Körper in der Sterbephase abläuft“, sagt Simone Senft.

Mit einfachen Maßnahmen könne auch ein Laie dazu beizutragen, das Leid des Sterbenden zu lindern. Dazu sollen die Kursteilnehmer befähigt werden.

Der vierstündige Letzte-Hilfe Kurs ist in vier Module gegliedert: „Sterben ist ein Teil des Lebens“, „Vorsorgen und Entscheiden“, „Körperliche, psychische, soziale und existenzielle Nöte“ und „Abschied nehmen vom Leben“.

Angeboten wird der Kurs am Dienstag, 22. August, von 15 bis 19 Uhr vom SAPV-Teams im Hope-Zentrum in Birkungen, Mühlweg 1a. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig, und zwar unter Telefon: 03605/5475820 oder per E-Mail an mpe@kh-dud.de.