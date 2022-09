Letzte Kirschen-Pirsch in Witzenhausen

Witzenhausen. Tour bietet Spaß für die ganze Familie

Spiele rund um die Kirsche, Kirschsteine spucken und vieles mehr – all das gehört zur Kirschen-Pirsch dazu. Mit der ganzen Familie geht es auf Tour, es gibt interessante Spiele, und man kann miteinander Spaß haben auf dem Kirschen-Erlebnispfad. Diese vielseitige Tour ist für alle Generationen geeignet.

Start ist bei der Tourist-Information, Am Markt 12, in Witzenhausen an diesem Freitag, 16. September, um 17 Uhr. Dann findet die letzte Kirschen-Pirsch in diesem Jahr statt. Eine Anmeldung ist bis Freitagmittag bei der Tourist-Information erforderlich.

Erreichbar ist die Tourist-Information unter der Rufnummer: 05542/60010 oder per E-Mail: info@kirschenland.de