Die Feuerwehr von Effelder verteilte am St. Martinstag auch Süßigkeiten an die Kinder.

Effelder. Dank des Außenlautsprechers am Löschfahrzeug konnten auch Martinslieder abgespielt werden.

Leuchtende Kinderaugen in Effelder: Feuerwehr verteilt Süßigkeiten zum Martinstag

„Als wir von der Idee, von einigen Feuerwehren des Landes hörten, entschlossen wir uns auch dazu, den Kindern des Dorfes etwas von St. Martin zu geben“, erzählt Benjamin Legl von der Feuerwehr Effelder. Und so machten sich am Martinstag auch die Floriansjünger aus Effelder auf den Weg, um allen Mädchen und Jungen, die ab 17 Uhr mit ihrer Laterne an der Straße standen, eine Freude zu machen. Aus dem Löschfahrzeug heraus wurden Süßigkeiten verteilt. Natürlich mit Blaulicht. „Dank des Außenlautsprechers konnten auch St. Martinslieder abgespielt werden. Die leuchtenden Kinderaugen waren nicht zu übersehen. Ein großes Dankeschön kam uns von den Eltern und Kindern entgegen“, sagt Benjamin Legl.